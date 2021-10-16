Как решаются жилищные вопросы молодёжи в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Какие работы проводятся для решения жилищных проблем молодежи, рассказал руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов. По словам главы ведомства осуществляются несколько программ и проектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге Региональных коммуникаций руководитель управления по вопросам молодежной политики Биржан Алимжанов расскзал, что для решения жилищного вопроса для молодых специалистов, выделяются квартиры в рамках госпрограмм. А также строятся общежития для студентов.

В первую очередь проблемы с жильем решают для работников сферы соцзащиты, сотрудников культуры, педагогов. В этом году 57 бюджетных работников получили квартиры в городе Сарани и поселке Актас, 22 квартиры из них – молодым специалистам.

«Также в приоритете выделение квартир молодым специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса в рамках проекта «С дипломом – в село». На 2021 год выделены бюджетные кредиты на сумму более миллиарда тенге для приобретения жилья 233 специалистам. Третье направление – это обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Уже несколько лет в области реализуется комплексный план по обеспечению жильем данной категории молодежи. В текущем году запланировано выдать 252 квартиры. Всего за период с 2020 по 2022 годы в регионах области будет выделено 669 квартир», - сообщил Биржан Алимжанов.

Спикер сообщил, что еще одна мера по обеспечению жильем молодежи – строительство общежитий в рамках третьей социальной инициативы Елбасы. По трем объектам на 282 места строительно-монтажные работы завершены в полном объеме. До конца года будут завершены работы по реконструкции учебного корпуса под студенческое общежитие в Шахтинском технологическом колледже. До конца 2022 года планируется ввести в эксплуатацию общежитие Медицинского университета Караганды на 400 мест и в 2024 году – общежитие Карагандинского университета имени Е.А. Букетова на 500 мест. Таким образом, всего в Карагандинской области до 2025 года будет введено 6 общежитий на 1 262 места.