Как решаются вопросы, волнующие атбасарцев

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ - Аким Атбасарского района Акмолинской области Аманбек Калжанов отчитался на брифинге об итогах социально-экономического развития Атбасарского района за 1 квартал 2021 года. Как оказалось, атбасарцев больше всего волнуют вопросы дорог и пастбищных угодий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отвечая на вопрос из зала о том, что больше всего волнует жителей Атбасарского района, спикер назвал дороги и пастбища. Правда, оба эти вопросы, по словам А. Калжанова, находят постепенное решение.

Так, в 2021 году из местного бюджета предусмотрены средства на проведение среднего ремонта улично-дорожной сети автомобильных дорог в городе Атбасар по девяти улицам на сумму около 201 млн тенге и на ямочный ремонт на сумму 37 млн тенге. Дополнительно предусмотрены 242 млн тенге за счет районного бюджета.

«В районе также запланированы строительство квартальной дороги к новостройкам города Атбасар на сумму 122 млн тенге, средний ремонт внутрипоселковых дорог в селе Сепе на сумму 100 млн тенге, внутрипоселковых дорог в селе Сочинское на сумму 24 млн тенге, внутрипоселковых дорог с асфальтобетонным покрытием по улице Бирлик в селе Новосельское на сумму 17 млн тенге, автомобильной дороги «Атбасар-Сочинское» на сумму 208 млн тенге, протяженностью 18 км. Уже разработана ПСД на реконструкцию улицы Акана Курманова города Атбасара и на строительство дороги в поселке Степной города Атбасар, а также продолжается разработка ПСД на строительство дороги в микрорайоне Армандастар в городе Атбасаре на сумму 12 млн тенге», - отметил А. Калжанов.

Еще одна проблема – пастбища. В советское время все земельные участки были отданы в хозяйственные субъекты, не соблюдая границы от населенных пунктов для пастбищ частного скота. Сегодня в районе проводится инвентаризация. По словам выступающего, уже изъято 11, 5 тысяч га земель и передано в сельские округа для использования населением. Как только истекают сроки аренды земли, договоры не продлеваются, а земельные участки трансформируются в земли населенного пункта. В целом, вопрос решается поэтапно. Однако на сегодня в районе не хватает еще порядка 90 тысяч га пастбищных угодий. Для временного удобства граждан со всеми крупными хозяйствующими субъектами заключены меморандумы для пастбищ скота в каждом населенном пункте.

Говоря о проекте очистки реки Жабай, который также волнует жителей района, аким отметил, что в настоящее время он находится на госэкспертизе. Пока же можно сказать, что ориентировочная сумма проекта - 23 млрд тенге, при этом очищены будут 19 км реки.