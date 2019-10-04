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Как решают вопрос трудоустройства в Караганде, рассказали Бердибеку Сапарбаеву

4 Октября 2019 16:04
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Как решают вопрос трудоустройства в Караганде, рассказали Бердибеку Сапарбаеву

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Бердибек Сапарбаев в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с опытом работы мобильных центров занятости, передает МИА «Казинформ».

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Карагандинцы первыми в стране создали пункты трудоустройства в многолюдных местах - на крупных рынках, вокзалах. Люди, пребывающие в поиске работы, здесь могут ознакомиться с вакансиями и сразу же получить направление к работодателю либо записаться на профессиональные курсы. Специалисты расскажут и о возможностях открытия собственного дела, проконсультируют о мерах государственной поддержки.


Бердибек Сапарбаев посетил мобильный Центр занятости, который был открыт первым в областном центре. Он расположен на территории рынка «Шығыс», через который ежедневно проходят тысячи людей. Вице-премьера интересовала системность и эффективность его работы.


Такие же мобильные центры занятости действуют в других городах и районах области – всего их 11. Кроме того, имеются 13 передвижных пунктов трудоустройства, которые курсируют по населённым пунктам.

В регионе в этом году трудоустроили более 25 тысяч человек. Задействованы все механизмы государственной программы занятости. На молодёжную практику направлен 2321 человек. По проекту «Бастау бизнес» основам предпринимательства обучено более 1300 человек. Выпускники курсов уже получили 957 микрокредитов на реализацию проектов.


С начала года в области создано свыше 30 700 новых рабочих мест, из которых практически каждое третье – постоянное.

Заместитель Премьер-Министра провёл в областном акимате совещание по вопросам социальной защиты.

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Ключевые слова: Правительство РК, Карагандинская область, Общество,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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