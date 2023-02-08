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Как решают проблемы со строительством социального жилья в Костанайской области

8 Февраля 2023, 10:06
Как решают проблемы со строительством социального жилья в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в Костанайской области сдано свыше 500 квартир арендного и кредитного жилья. Есть проблемные объекты, которые не сдаются с 2019 года. Вопрос поднимался на совещании в областном акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным, озвученным руководителем управления строительства акимата области, за прошлый год введено в эксплуатацию 23 тысячи квадратных метров арендного жилья и 15,1 тысячи квадратных метров кредитного.

«Вместе с тем, на стадии строительства находятся 49 многоэтажных бюджетных домов общей площадью 192,2 тысячи кв.м. или 2 634 квартиры. Имеются проекты, начатые к реализации еще в 2019-2021 годы и на сегодня незавершенные.

Сроки строительства жилых домов не однократно передвигались по причинам срыва сроков выполнения работ и проведения корректировок в виду резкого удорожания строительных материалов», - пояснил Б. Танжариков.

На строительство социального жилья в прошлом году из бюджета было предусмотрено 13,5 млрд тенге. Полностью сумму ведомству освоить не удалось и по итогам осталось невыполнение в сумме 5 млрд тенге - это по строительству кредитных 30 домов в Костанае и 6 домов в Рудном.

«В этом году выделены средства из местного бюджета на строительство и реконструкцию 416 квартир арендного жилья в сумме 2,6 млрд тенге и планируется выделение финансирования на строительство кредитного жилья за счет выпуска государственных ценных бумаг - 5,1 млрд тенге»,- закончил Б. Танжариков.


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