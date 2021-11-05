+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -13 °С
USD 427.11 EUR 497.5
RUB 6.05 CNY 66.77
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как решают проблемы с жильем в жамбылских селах

5 Ноября 2021 11:09
Поделиться:
Как решают проблемы с жильем в жамбылских селах

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Поэтапно решают жилищные и земельные вопросы в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Работы по укреплению берега Иртыша завершены на 80% в Семее
Мост вблизи вокзала «Нурлы жол» построят в столице Глава государства: Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит Завершить реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы поручил Президент

По информации региональной службы коммуникаций Жамбылской области, в Жуалынском районе в 2019 году общее количество очередников на получение земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составляло 2 508 человек. В сентябре этого года число получить участок под ИЖС выросло до 3 224.

Для обеспечения земельными участками разработана Дорожная карта развития Генерального плана 2021 - 2023 года. Кроме того, утверждены генеральные схемы 170 земельных участков граждан, стоящих в очереди на получение наделов в новом жилом массиве «Коктобе» райцентра села Бауыржана Момышулы. Участки после 2007 года почти не предоставлялись, пояснили в ведомстве.

На сегодня к 61-му земельному наделу в селе Терс Кокбастауского сельского округа района, 62-м наделам в селе Косболтек и 63-м в селе Нурлыкент подведено электричество. Для обеспечения территорий питьевой водой и газовой системой сделана заявка на выделение из республиканского бюджета 110,4 млн тенге.

С начала года в населенных пунктах Жуалынского района, в которых отсутствует очередь на строительство жилья, представлены схемы 64-х земельных участка на рассмотрение земельной комиссии. Решением местного акимата уже выдано 30 земельных участков из заявленных 64-х.

В соответствии с картой развития индивидуального жилищного строительства района до 2023 года поданы специальные заявки на обеспечение газом и питьевой водой новых жилых массивов общей площадью 86,7 га.

Помимо этого, в райцентре Бауыржана Момышулы началось строительство трехэтажного 18-квартирного жилого дома.

Для обеспечения населения района жильем количество многоэтажных жилых домов в ближайшие годы будет расти, заверили в акимате Жуалынского района.

Подписывайтесь на наш канал:

#Жамбылская область   #Акимат   #Строительство   #Жилье  
Поделиться:

Автор:

Галина Скрипник

Новости по теме
Работы по укреплению берега Иртыша завершены на 80% в Семее
Мост вблизи вокзала «Нурлы жол» построят в столице
Глава государства: Автодорога Жезказган-Кызылорда позволит увеличить грузовой транзит
Завершить реконструкцию дороги Нур-Султан-Алматы поручил Президент
Популярное
1 Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
2 Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
3 Контроль на дорогах усилят в Алматы
4 Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
5 Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
6 Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Читайте также
Птицеводство успешно развивается в Жамбылской области
Антитеррористические учения прошли в Таразе
Километровые пробки образовались на въезде в Алматы
Подробности уголовного дела в отношении патрульных рассказали в СКО
Контроль на дорогах усилят в Алматы
Начальник отдела областного акимата арестован в ЗКО
Километровые пробки в Алматинской области объяснили в «КазАвтоЖол»
Костанаец похитил 416 миллионов тенге, воспользовавшись сбоем в системе банка
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив