РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Как решают проблему загрязнения воздуха в Актобе

    None
    None
    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Загрязненный воздух и неприятные запахи канализационных стоков в Актобе не раз возмущали горожан. В ходе брифинга в РСК руководитель департамента экологии Нуржан Аккул рассказал, как власти решают эту проблему в рамках дорожной карты по комплексному решению экологических проблем области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Н.Аккула, в октябре 2020 года в регионе была принята «Дорожная карта по улучшению экологической обстановки Актюбинской области на 2020-2024 годы».

    В целях сокращения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу было запланировано 6 мероприятий.

    «Акиматом города в августе-сентябре прошлого года, также с 26 июня 2021 года для подавления неприятных запахов на канализационных насосных станциях используются специальные препараты, что дает свои результаты. Работы в данном направлении будут продолжаться», - сказал Н.Аккул.

    Кроме того, начаты работы по внедрению системы мониторинга атмосферного воздуха на источниках выбросов предприятий первой категории.

    «В настоящее время ТОО «Казахтуркмунай» и ТОО «ЖГТЭС» установлены автоматизированная система мониторинга, однако из-за отсутствия единого сервера в министерстве отсутствует возможность объединения данных в единую систему. АО ТНК Казхром-«Актюбинский завод ферросплавов», ДГОК, ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Фирма Ада Ойл», Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В, ТОО «Актюбинская медная компания» и «Актюбинский рельсобалочный завод» начали работы по анализу рынка и приобретению оборудования», - добавил эколог.

    Однако приостановилась работа по утилизации осадка сточных вод комплекса очистных сооружений Актобе.

    «Были начаты работы в соответствии с проектом «Утилизация осадка сточных вод комплекса очистных сооружений города Актобе», общей стоимостью 826,3 млн тенге, из них на 2020 год запланировано 322,4 млн тенге, на 2021 год - 503,9 млн тенге. Были выполнены земляные работы и работы по энергоснабжению. Однако работы согласно проекту сегодня приостановлены в связи с удорожением оборудования», - сказал Н.Аккул.

    Теперь в связи с невыполнением договорных обязательств подрядной организацией ТОО «Актобегазнефтестрой» готовится иск в судебные органы о признании предприятия недобросовестным поставщиком услуг.

    Теги:
    Экология Актюбинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    Назван состав «Астаны» на «Коппа Бернокки»
    Сегодня, 19:19
    Пожар в ночном клубе в Испании унес жизни 11 человек
    Сегодня, 18:53
    Карина Ибрагимова выиграла лицензию на парижскую Олимпиаду
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!