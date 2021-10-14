Как решают проблему загрязнения воздуха в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Загрязненный воздух и неприятные запахи канализационных стоков в Актобе не раз возмущали горожан. В ходе брифинга в РСК руководитель департамента экологии Нуржан Аккул рассказал, как власти решают эту проблему в рамках дорожной карты по комплексному решению экологических проблем области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Н.Аккула, в октябре 2020 года в регионе была принята «Дорожная карта по улучшению экологической обстановки Актюбинской области на 2020-2024 годы».

В целях сокращения эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу было запланировано 6 мероприятий.

«Акиматом города в августе-сентябре прошлого года, также с 26 июня 2021 года для подавления неприятных запахов на канализационных насосных станциях используются специальные препараты, что дает свои результаты. Работы в данном направлении будут продолжаться», - сказал Н.Аккул.

Кроме того, начаты работы по внедрению системы мониторинга атмосферного воздуха на источниках выбросов предприятий первой категории.

«В настоящее время ТОО «Казахтуркмунай» и ТОО «ЖГТЭС» установлены автоматизированная система мониторинга, однако из-за отсутствия единого сервера в министерстве отсутствует возможность объединения данных в единую систему. АО ТНК Казхром-«Актюбинский завод ферросплавов», ДГОК, ТОО «ТетисАралГаз», ТОО «Урихтау Оперейтинг», ТОО «Фирма Ада Ойл», Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В, ТОО «Актюбинская медная компания» и «Актюбинский рельсобалочный завод» начали работы по анализу рынка и приобретению оборудования», - добавил эколог.

Однако приостановилась работа по утилизации осадка сточных вод комплекса очистных сооружений Актобе.

«Были начаты работы в соответствии с проектом «Утилизация осадка сточных вод комплекса очистных сооружений города Актобе», общей стоимостью 826,3 млн тенге, из них на 2020 год запланировано 322,4 млн тенге, на 2021 год - 503,9 млн тенге. Были выполнены земляные работы и работы по энергоснабжению. Однако работы согласно проекту сегодня приостановлены в связи с удорожением оборудования», - сказал Н.Аккул.

Теперь в связи с невыполнением договорных обязательств подрядной организацией ТОО «Актобегазнефтестрой» готовится иск в судебные органы о признании предприятия недобросовестным поставщиком услуг.