Как решают проблему с точечной застройкой в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На пресс-конференции в РСК Алматы руководитель Управления городского планирования и урбанистики города Алмасхан Ахмеджанов рассказал о решении ситуации с «точечной» застройкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, данный вопрос находится на особом контроле местных исполнительных органов. В рамках исполнения поручения Президента РК по инициативе акима города Бакытжана Сангинтаева разработаны «Правила формирования архитектурного облика и градостроительного планирования города». Документ, утвержденный Министерством юстиции в июне 2021 года, дал возможность остановить так называемую «точечную» застройку.

«Механизм направлен на исключение «точечной» застройки и обеспечение комплексного развития территорий с соответствующей социальной инфраструктурой. Правила нацелены на то, чтобы законодательно обязать застройщиков возводить вместе с жильем социальные объекты. В правилах также указаны требования к проектам. К примеру, застройщики обязаны учитывать плотность населения, соблюдать регламент в зонах особого строительного регулирования, особенно в историческом центре, учитывать этажность и сложившийся архитектурный облик улицы или квартала», - объяснил А. Ахмеджанов.

Новые правила предполагают также проведение общественных обсуждений строительных проектов и контроль за соблюдением требований Генерального плана города.

Руководитель Управления городского планирования и урбанистики подтвердил, что, несмотря на принятые правила, в Алматы по ряду объектов продолжается противостояние общественных деятелей и застройщиков. Причем недовольство населения вызывает именно увеличение нагрузки на социальную инфраструктуру. Принятые же правила помогают решить спорные моменты.

«Важно, что для предотвращения застройки дворовых территорий введена норма - 10 кв. м двора на человека, из которых четверть отводится под зеленые насаждения. Во избежание споров в новых Правилах указано, что плотность населения рассчитывается из расчета не более 440 человек на 1 гектар при квартальной застройке, а в историческом центре - не более 300 человек на гектар», - сказал главный архитектор Алматы.

Документ также определяет требования к плотности населения в жилых районах и микрорайонах, а также минимальную величину разрывов между длинными сторонами многоквартирных жилых зданий. При 3-5-этажных зданиях - не менее 20 м, при 10-16 этажах - не менее 48 м, а при 17 этажах и выше расстояние увеличивается до 80 м.

А. Ахмеджанов добавил, что есть застройщики, которые судятся с акиматом. Он привел пример ситуации со строительством по проспекту Абая, 130.

«Акимат принял во внимание жалобы жителей и решил приостановить там строительство. Однако застройщик подал иск в суд и выиграл процесс. Решением Специализированного межрайонного городского суда иск застройщика к акимату и конкретно к Управлению был удовлетворен. 5 ноября этого года наше ведомство подало апелляционную жалобу на решение суда. На сегодняшний день возведение объекта приостановлено», - сообщил А. Ахмеджанов.