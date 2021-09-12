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    19:58, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как решают проблему с нехваткой школ в Караганде

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Пять школ в ближайшие 4 года планируют построить в Караганде. Это должно решить проблему с нехваткой учебных заведений в густонаселённых районах города. О том, в каких микрорайонах появятся новые школы рассказала руководитель управления образования Карагандинской области Гульсум Кожахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главного педагога Карагандинского региона, с каждым годом в определённых микрорайонах областного центра увеличивается число молодых семей и, соответственно, детей школьного возраста. В связи с этим в данных районах принято решение построить новые объекты образования.

    «В связи с урбанизацией и ростом рождаемости школьников в Караганде становится больше. В новом учебном году трехсменное обучение отмечается в школах № 34 в 11а микрорайоне и № 101 в микрорайоне «Гульдер-1». Есть потребность в строительстве новых школ в новостройках микрорайонов Кунгей, Таугуль, Кендала и Голубые пруды. Для решения вопроса дефицита мест в этих микрорайонах на 2022-2025 годы запланировано строительство 5 школ, из них 2 – за счет государственно-частного партнерства. Кроме того, завершается строительство школы взамен трехсменной в 11а микрорайоне, начато строительство школы в рамках государственного частного партнерства в микрорайоне Таугуль», - отметила Гульсум Кожахметова.

    Помимо новых школ в Караганде, так же в области идет строительство еще 10 объектов образования. Среди них есть 3 школы в сельских регионах, 4 пристроек, 2 детских садов, Дворца школьников в Сатпаеве.

    «Продолжаем модернизировать сельские школы, проведен капитальный и текущий ремонт 57 школ. До конца года современным оборудованием будут оснащены 61 школьная библиотека и 9 школьных столовых, предметными кабинетами – 26 школ, в 12 школах обновят мебель. В рамках «Дорожной карты» «Нур-Отана» до 2025 года запланирована модернизация еще 299 сельских школ», - добавила руководитель управления образования.


    Теги:
    Образование Карагандинская область Строительство Общество
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