Как решают проблему подтопления домов и дач кокшетауцев

Систематической проблемой для жителей города Кокшетау становится подтопление в паводковый период железнодорожных дач. Вода приходила сюда в 2017, 2019, 2024 годах, а те дачные участки, что расположены по окраинам, топит ежегодно. При этом на 12 из 250 участках люди проживают постоянно.

— Аким Акмолинской области нас поддержал в этом вопросе, это внебюджетные деньги. Проводим чистку канала, это наша речка Шагалалы. В этом году мы проблему подтопления железнодорожных дач решим, — отметил аким города Кокшетау Ануар Кумпекеев.

Представители АО «Кокшетаугидрогеология» пояснили, что сам канал имеет протяженность 1500 м, на сегодня прочищено 900 м.

— Идет прочистка, углубление канала, чтобы пропуск воды на этом участке был хороший, не было заторов. На сегодняшний день уже прошли 900 м, дошли до поворота. Больше половины работ выполнено. Сроки — до 1 августа, — поделился представитель компании.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Если раньше канал был от 2 до 10 м, то сейчас в среднем 15 м, максимально доходит и до 25 м.

В самом Кокшетау проводится реконструкция водоотводной канавы, от которой не раз страдали дома жителей, расположенные по ул. Сатпаева, Б. Момышулы. Как уверяют чиновники, проводимые работы должны решить проблему.

— Основная водоотводная канава г. Кокшетау начинается от ул. Вавилова, проходит вдоль ул. Уалиханова и выходит на реку Кылшакты. На сегодняшний день у нас разработан проект по реконструкции данной водоотводной канавы протяженностью 2,2 км. Это участок от ул. Вавилова до пр. Назарбаева, — поделился и. о. руководителя отдела ЖКХ, ПС и АД города Кокшетау Ерболат Серикпаев.

В прошлом году был заключен договор с подрядной организацией, в текущем — выделено финансирование. В рамках проекта предусматривается расширение канавы до 2 м и установка лотков шириной 2 м и высотой 1 м.

— Заложено 400 млн, в этом году выделили 200 млн, но подрядчик готов все доделать за свои деньги, мы с ним рассчитаемся — вернем половину суммы на следующий год, — пояснил градоначальник.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Бригадир участка, представитель ТОО «Инсект» Амангельды Кусаинов отметил, что железобетонные изделия для реконструкции они производят сами.

— Если дождь не помешает, все будет нормально. При идеальных условиях нужно месяца 2-3, но условия пока не идеальны: приготовили основание, но прошедший недавно ливень смыл все. Сейчас готовим повторно, — отметил Амангельды Кусаинов.

Кстати, подобные работы здесь никогда не проводились. Делалась только очистка в рамках противопаводковых мероприятий.

Начальник УЧС города Кокшетау Максим Шатковский считает, что проводимые мероприятия облегчат работу спасателей в период паводков.

— Ежегодной проблемой была эта обводная канава. Она подпитывается как вдоль трассы — зерендинская вода идет, так и с лыжной базы, с Букпы, вода проходит под ул. Уалиханова. Канава не справлялась с большим объемом воды. Думаю, обустройство облегчит нам работу в весенний период, — добавил спасатель.

Ранее сообщалось, что в Атырауской области сдали в эксплуатацию новый мост, разрушенный после паводков.