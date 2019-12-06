Как решается жилищный вопрос в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года в Жамбылской области введено в эксплуатацию 430 тыс. кв. метров жилья. Об этом заявил глава региона Аскар Мырзахметов на брифинге в СЦК, рассказывая об итогах социально-экономического развития и реализации государственных программ за 10 месяцев 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года введено в эксплуатацию 430 тыс. кв. метров жилья. В рамках программы «Нұрлы жер» ведется строительство 30 многоквартирных жилых домов. В целях обеспечения жильем малообеспеченных и многодетных семей, нуждающихся в жилье, строится 11 общежитий», - сказал Аскар Мырзахметов.

Аким добавил, что в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі», направленного на модернизацию инфраструктуры, в текущем году в 3 районных центрах области планируется реализовать 108 проектов на сумму 3 млрд. тенге. Из них, по 104 проектам завершены ремонтные работы, а строительство 4 социальных объектов переходит на 2020 год.

Программой «Енбек» охвачено около 36 тысяч человек, трудоустроено 27 тысяч человек. За отчетный период в области создано 18 тыс. новых рабочих мест, из них 11,5 тыс. - постоянные.

Проект по повышению доходов населения будет реализован по 5 направлениям. В рамках реализации проекта в 10 районах в пилотном режиме определены 11 сельских округов.