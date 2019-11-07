Как решается вопрос переполненных автобусов в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О переполненных автобусах в часы пик рассказали в акимате Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов на брифинге в акимате отметил, что этот вопрос решается путем увеличения общественных транспортов.

По его словам, на городских маршрутах общественного транспорта ежедневно совершается порядка 1 млн 200 тысяч поездок в рабочие дни и 800-850 тысяч поездок в выходные.

На сегодняшний день, исходя из обращений жителей, на 100% обновлены маршруты №№92 и 32, на очереди №№ 118, 63, 120, 38 и еще несколько маршрутов, где сейчас ходят старые автобусы Youtong. В целом, обновление подвижного состава составляет 82% (1335 автобусов).

«Лет пять назад нам хватало для городских перевозок 1200 автобусов, сейчас в городе 1500 автобусов и их не хватает. Это показывает, что люди начали пользоваться общественным транспортом и есть спрос. Поэтапно мы приведем к тому количеству автобусов, которое необходимо. В наших планах довести количество автобусов пока до 2 тысяч, это в следующем году. Сейчас «Алматыэлектротранс» до конца года закупает 260 автобусов, частники закупают 190», – отметил Ерлан Адилов.

Кроме того, в ТОО «Алматыэлектротранс» сообщили, что до конца ноября автобусы востребованного маршрута №38 поменяют на 18-метровые. Глава автопарка заметил, что 30% пассажиров в городе не оплачивают проезд в общественных транспортах.