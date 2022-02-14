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Как решается вопрос дефицита пастбищ в Карагандинской области

14 Февраля 2022 22:17
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Как решается вопрос дефицита пастбищ в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Прокуратурой Карагандинской области разработана электронная интерактивная карта пастбищных угодий региона. Она позволит увидеть положение дел в реальном времени по каждому из них, даже по самому маленькому населённому пункту, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Вопросы доступа частных подворий сельчан к пастбищным угодьям и повышение эффективности их использования обсуждались на заседании координационного совета с участием акима Карагандинской области Жениса Касымбека в режиме онлайн.

Карагандинская область территориально является крупнейшей в стране и имеет 35 млн гектаров пастбищ. При этом дефицит мест для выпаса скота составляет 3,6 млн га.

Одной из причин нехватки пастбищных угодий прокуратура называет неправильный подсчёт скота при его инвентаризации. Скот зарегистрирован за населением, но фактически принадлежит крестьянским хозяйствам. Для решения проблемы необходима полная ревизия поголовья скота у населения и крестьянских хозяйств внутри населённых пунктов.

«Также для сокращения дефицита пастбищных земель прорабатывается вопрос выявления и изъятия неиспользуемых земельных участков. На сегодня установлено 650 земельных участков общей площадью 962 тысячи гектаров. Принятыми мерами государству возвращено 66 участков, вовлечено в оборот 289», - сообщили в прокуратуре Карагандинской области.

Ранее о дефиците пастбищных земель в сельской местности Казахстана рассказывал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе презентация законопроекта «О личном подсобном хозяйстве» в Мажилисе.


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#Карагандинская область   #Акимат   #Сельское хозяйство   #Регионы   #Караганда  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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