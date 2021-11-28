Как решается проблема с поливной водой в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - О том, как аграрии Жамбылской области спасались от недостатка поливной воды знойным летом 2021 года, и что нужно сделать для стабильного поступления влаги на поля – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал заместитель акима Жамбылской области Нуржан Нуржигитов.

- Нуржан Молдиярович, 2021 год выдался на редкость безводным, засушливым, жарким. Известно, что для обеспечения жамбылских аграриев поливной водой в нашем регионе проводятся работы по очистке и восстановлению водных сетей, планируется построить новые водохранилища, восстановить орошаемые земли. Можете прояснить ситуацию: когда наши крестьяне будут стабильно получать воду?

- Действительно, синоптики утверждают, что этот 2021 год – самое дно засушливого, маловодного периода. Следующий год должен быть легче. Что касается поливной воды, у нас на данный момент сложилась такая ситуация. Два года идет очень большой ремонт по всем нашим водным каналам на территории области. Европейский банк реконструкции и развития выделил для Жамбылской области 29 миллиардов тенге на ремонт 310 каналов общей протяженностью почти полторы тысячи километров. По графику работы должны были уже закончиться, но есть различные объективные и субъективные факторы... В итоге эти работы у нас продлятся еще на два года. Объем работ выполнен на 6,5 миллиарда.

- Что уже сделано и что предстоит?

- Восстановили лотковые системы. Крестьянские хозяйства, которые на протяжении 15 – 20 лет не получали воду, потому что лотки были разрушены, они эту воду получили. С другой стороны, те, кто сидит на каналах, которые мы ремонтируем и еще не завершили, они не смогли в этом году получить воду. Есть такое. Например, в Жамбылском районе это три сельских округа, в Байзакском два сельских округа, в Шуском есть. Весной мы предупреждали об этом, рекомендовали на 30 процентов сократить посевы под полив. Плюс к этому, Кировское водохранилище, которое должно обеспечивать водой Жамбылский и Байзакский районы, в этом году было заполнено на 110 кубов меньше, чем в предыдущем 2020 году. Об этом мы тоже говорили крестьянским хозяйствам.

Благодаря этой работе именно в этом году по поливному сезону не было такого большого ажиотажа с поливом, как бывает. Первое, что мы сделали – сказали, что с водой будет напряжение, посевы сократите. Второе – по очереди давали крестьянам воду. Говорили им – Жамбылский район три дня получает воду, Байзакский район – следующие три дня получает. Так и делили воду. В Байзакском районе есть четыре большие магистральные ветки, они эту воду опять на очередь сажали эти три дня.

То есть, в районах мы делали так называемые «водовороты», очереди устанавливали - сегодня ты поливаешь, завтра – другой, а мирабы регулируют. Но это нормальный процесс, так и должно быть. Люди в прежние годы привыкли, что вода всегда есть, и когда хотят, тогда поливают. В этом году чуть по-другому этот вопрос мы регулировали. Такое распределение помогло выйти из сложной ситуации с дефицитом воды. И в результате довольно-таки хороший урожай получили. Например, лук 25 тысяч гектаров, по сравнению с 2020 годом почти на 80 процентов больше урожай получили. Лук отличный. То же самое по огурцам, помидорам, бахчевым культурам. Не могу сказать, что все крестьянские хозяйства сто процентов обеспечили водой. Очень большая проблема, к примеру, по сахарной свекле у фермеров, кто посеял и не получил воду.

Все водохранилища в этом году до начала вегетационного периода заполнили. Аким Жамбылской области еще зимой дал такое задание, чтобы мы все водохранилища заполнили. Мы задание выполнили практически на 100 процентов. И благодаря этому, благодаря внутренним ресурсам, с поливной водой наша область особых проблем не испытала. Несмотря на то, что потребностей в поливной воде, конечно, много в этом засушливом году.

- Почему надо делать ремонт каналов?

- За эти годы многое разрушили, и теперь хотим всё это восстановить. Из-за фильтрации воды в земляных каналах, без лотков, много влаги уходит, очень много воды теряем. И из-за засухи воды было мало. С апреля почти всё лето не было дождей. Особенно зона Жамбылского района и дальше Талас, Сарысу – ни капли за всё лето не упало. Сейчас хотя бы в Меркенском районе уже два раза снег пошел, это хорошо. В Кордае, Шу дожди прошли.

Чтобы решить проблему с поливом, аким области Бердибек Сапарбаев утвердил Дорожную карту на 2022 – 2024 годы. Финансирование из разных источников – республиканский и местные бюджеты. Заявку дали, и уже на следующий год мы должны 30 процентов от всего объема сделать.

За намеченные три года мы должны полностью оросительную систему восстановить, это порядка 717 каналов. Занимаются этим филиал республиканского предприятия «Казводхоз» и местные исполнительные органы. Где-то 500 километров лотково-бетонную систему устанавливаем, где-то просто механическая очистка. Установка бетонных лотков позволит сэкономить 20 процентов воды, которая сейчас теряется за счет прокачивания по земляным каналам. То есть если мы из Кировского водохранилища 500 миллионов кубов берем, 100 миллионов кубов, которые раньше просачивались и уходили в землю, мы сохраним для полива.

- То есть, через три года задача с поливом будет решена?

- Наша задача к 2025 году зайти в вегетацию со стопроцентным орошением всех поливных земель. Когда мы посчитали структуру всех посевных земель, то оказалось, что на полив всех 180 тысяч гектаров поливных земель надо 1,637 миллиарда кубов. Распределено – на скольких гектарах будем сеять, помидоры, кукурузу, сахарную свеклу и так далее. Потом мы посчитали наши источники – Кировское, Тасоткельское водохранилища, Ынталы, Жарылтас, Караконуз, Какпатас, реки Шу, Талас, Меркенка, Коксай и прочие – оказалось, что даже в хороший год, с обилием воды, при хорошем раскладе нам имеющиеся 323 миллиона кубов не хватит на эти 180 тысяч гектаров.

- Каков выход из этой ситуации?

- Строительство новых водохранилищ. По линии «Казводхоз» в нашей области будут строить три новых водохранилища. На следующий год разработают ПСД и планируем начать строить. Это 30 миллионов кубов водохранилища Калгутты и Ргайты в Кордайском районе, потом увеличение емкости водохранилища Караконуз в Кордайском районе на 10 миллионов, на границе Байзакского и Таласского районов водохранилище Акмола на 11 миллионов кубов. Получается, Таласский район мы полностью этой водой обеспечим, там порядка восьми тысяч гектаров поливной земли, в этом году мы в Таласский район воду гнали по реке Талас один раз в месяц на три дня. Как раз в июне - июле было 40 градусов жары, мы Байзакский, Жамбылский районы закрывали, воду им не давали. Смогли только 2,5 тысячи гектаров в Таласском районе полить. Если мы это водохранилище Акмола построим – полностью проблему с поливом в Таласском районе решим.

Есть еще программа по увеличению объема Тасоткельского водохранилища. Сейчас в нем порядка 450 миллионов кубов. После реконструкции стоимостью около двух миллиардов тенге сможем уже в 2023 году накапливать порядка 600 миллионов кубов.

За счет местного бюджета, управления природных ресурсов, планируем построить три каскадных водохранилища в Меркенском районе. В этом районе воды катастрофически не хватает. Кыргызстанская сторона в течение трех лет по западной ветке Большого Чуйского канала воду нам не дает. Если мы эти каскадные водохранилища поставим, то дополнительно еще 300 – 400 гектаров сможем полить. Еще есть капитальный ремонт водохранилища Ынталы в Сарысуском районе на 30 миллионов кубов. И хотим капитально отремонтировать дамбу Терс-Ащибулак.

И даже с учетом всех этих перспективных проектов всё равно 323 миллиона кубов поливной воды не хватает.

- И что же делать?

- Выход может быть такой. С водным институтом нашим работаем, они нам дают карту наших подземных вод. У нас в Жамбылской области восстанавливаемые источники подземных вод могут давать 4,5 миллиона кубов воды в час! То есть воду взяли – она тут же восстановилась, провала грунта не будет.

В зависимости от структуры посевных площадей мы подсчитали, сколько в каждом районе воды не хватает. В каждом районе есть карта подземных вод, на которой обозначено, сколько мы можем воды там из-под земли вытащить. Во всех районах нужно пробурить 646 скважин, это задача на три года. Все расчеты отдали в районные сельхозотделы, которые сейчас работают с крестьянскими хозяйствами. Определяют, какое хозяйство будет какую скважину бурить. Затраты по бурению, обустройству инфраструктуры, по установке капельного орошения несут сами крестьянские хозяйства за свой счет. При этом государство субсидирует 50 процентов затрат при предоставлении всех документов. Но, подчеркиваю, крестьянское хозяйство вначале должно понести затраты, а потом уже государство оплачивает.

Когда Президент Касым-Жомарт Токаев был в Мангистауской области, то процент субсидирования по установке скважин для мангистауского региона поднял до 80-ти. Сейчас этот вопрос для Жамбылской области наш аким Бердибек Сапарбаев тоже поднял во время посещения Главой государства Кордайского района. Потому что наша область на 80 процентов по поливной воде зависима от Кыргызстана. А это существенный аргумент.

Мы в Тасоткельское водохранилище получаем из Кыргызстана воду по реке Чу. Кордайский район 100 процентов зависит от Кыргызстана. Байзакский район 100 процентов зависим от Кировского водохранилища. Жамбылский район на 40 процентов зависит от Кировского водохранилища и на 60 процентов - от Терс-Ащибулак, куда мы сами воду накапливаем. Меркенский район не имеет своего водохранилища, единственно по реке Меркенка идет вода, опять-таки из Кыргызстана.

Самый независимый у нас район по воде - это Шуский, который имеет Тасоткельское водохралище. Но когда накапливаем воду по реке Шу, вода опять идет из Кыргызстана. У них стоит водохранилище Орто-Токой на реке Чу, откуда они должны пропускать вниз в Тасоткель. И мы зависимы по накоплению.

Есть договоры, действующие еще с 1983 года со времен Советского Союза. По этим договорам у нас распределение по каждому водному объекту. Допустим, по Кировскому водохранилищу у нас 50 на 50 по реке Талас. По Меркенке – Аспаре – 38 процентов идет Кыргызстану и 62 - Казахстану. И, чтобы кыргызская сторона нам эту воду давала, казахстанская сторона ремонтирует все эти водные объекты - водохранилища, водные каналы, которые вошли в это соглашение. На это из республиканского бюджета выделяются значительные деньги. В этом году порядка 119 миллионов тенге.

В этом году по таласскому руслу мы очень хорошо отработали, у кыргызской стороны какая вода была - они нам всю ее дали. По руслу реки Чу – Кордайский район - были проблемы, мы получили только 60 процентов воды от потребности. Наши делегации несколько раз были в Бишкеке, на Кировском водохранилище, этот вопрос решался и на уровне МИДа, Агентства по водным ресурсам. Но их можно понять, у них тоже был засушливый год, дождей нет. Они говорят: Мы бы и рады дать вам эту воду, но воды нет. Ночи летом у них были холодные, ледники не таяли, дождей не было - вот и получилось, что притока воды очень мало. Поэтому в Чуйской области и объявили чрезвычайную ситуацию.

В ноябре проходит совместное заседание межправительственной комиссии. На 2022 год казахстанская сторона будет предлагать свои варианты, кыргызстанская сторона - свои. К определенному консенсусу потом, как правило, приходим и начинаем вместе работать.

Думаю, со временем удастся всё восстановить, наладить и помочь крестьянским хозяйствам с поливом. Это помощь государства за счет бюджетных денег, кредитований, займов.

- Спасибо за интересную беседу, Нуржан Молдиярович!