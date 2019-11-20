+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: 2 °С
USD 387.16 EUR 428.47
RUB 6.08 CNY 55.13
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Как реклама наркотиков попала на баннеры, рассказали в акимате Алматы

20 Ноября 2019 16:10
Поделиться:
Как реклама наркотиков попала на баннеры, рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали баннеры с рекламой наркотиков в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Баннеры с подозрительными QR-кодами демонтировали в Нур-Султане
Наркотики рекламировали на баннерах в Алматы: полиция ищет заказчиков

«Сообщаем, что в первоначальном эскизе рекламы QR-код переводил на сайт, где не было запрещенной информации. Позднее при размещении рекламы заявители изменили информацию на сайте. По данному факту все материалы были переданы правоохранительным органам, баннеры демонтированы. Ведется следствие», - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Вместе с тем, в управлении призвали всех воздержаться от употребления запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре мегаполиса.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив