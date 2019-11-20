Как реклама наркотиков попала на баннеры, рассказали в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В акимате Алматы прокомментировали баннеры с рекламой наркотиков в центре города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сообщаем, что в первоначальном эскизе рекламы QR-код переводил на сайт, где не было запрещенной информации. Позднее при размещении рекламы заявители изменили информацию на сайте. По данному факту все материалы были переданы правоохранительным органам, баннеры демонтированы. Ведется следствие», - сообщили в управлении городского планирования и урбанистики города Алматы.

Вместе с тем, в управлении призвали всех воздержаться от употребления запрещенных веществ.

Ранее сообщалось, что баннеры с рекламой наркотиков вывесили в центре мегаполиса.