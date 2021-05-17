Как реализуются  поручения и политические реформы Президента РК Касым-Жомарта Токаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как известно, Президент страны Касым-Жомарт Токаев до сегодняшнего дня выступил с тремя пакетами политических реформ. Примечательно, что эти реформы реализуются не только на словах, но и на практике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый пакет политических реформ Глава государства представил на заседании Национального совета общественного доверия. На сегодняшний день поручения, озвученные Президентом, уже полностью выполнены, были приняты 8 законов. К слову, были внесены изменения в законы «О политических партиях», «О выборах», «О Парламенте РК и статусе его депутатов», предусматривающие снижение регистрационного барьера для создания партий от 40 до 20 тысяч, введение 30-процентной квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках. Также стоит отметить принятый новый по своей демократической сути закон «О мирных собраниях», изменения в части декраминализации статьи 130 и гуманизации 174-й статьи Уголовного кодекса РК. Казахстан подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, тем самым официально отменив смертную казнь в стране.

1 сентября 2020 года Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана. Глава государства тогда выразил признательность Парламенту за качественную и оперативную работу, выполненную в рамках первого пакета политических реформ. В этой связи Президент отметил, что это только начало наших реформ в политической сфере, ее модернизация в дальнейшем будет продолжена.

«Предстоит реформировать практически все институты государственной власти. Основная цель преобразований – повышение эффективности функционирования всего государства. Если мы реально хотим улучшить жизнь наших граждан, то следует вовлекать их самих в процесс реформ. Наши последующие политические реформы должны быть направлены на более широкое вовлечение людей в управление страной. К примеру, опросы общественного мнения показывают усилившийся запрос на выборность сельских акимов. К этому важному шагу следует подойти взвешенно и последовательно. Нужно четко представлять, как эта система будет работать на деле. Однако откладывать решение данного вопроса в долгий ящик нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Таким образом, в Послании Главы государства народу Казахстана был представлен второй пакет политических реформ. Переход к прямым выборам сельских акимов с 2021 года, Концепция развития местного самоуправления, закон «Об общественном контроле» и создание единого института онлайн-петиций – такие инициативы охватил второй пакет реформ. Необходим отметить, что Президент уделил особое внимание права человека, в частности он указал на необходимость совершенствования законодательства по борьбе с пытками, торговле людьми, защите граждан, в особенности детей от кибербуллинга. Так были подготовлены 5 законопроектов, один Указ Президента. Законопроекты находятся на рассмотрении депутатов Парламента.

15 января 2021 года на открытии первой сессии Мажилиса VII созыва Глава государства выступил с третьим пакетом политических реформ, в рамках которого в ближайшее время планируется разработать три законопроекта. Среди них: снижение порога прохождения политических партий в Мажилис с 7 до 5%, внесение отметки «против всех» в избирательных бюллетенях, принятие специального закона «Об омбудсмене».

В целом, помимо вышеуказанных мер, тщательно выполняются десятки поручений Президента. Глава государства поручал Министерству образования и науки РК подготовить план поэтапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением прав на безвозмездное пользование ими за данным ведомством. Так на сегодняшний день все электронные учебники для 1-11 классов размещены на сайте Министерства образования и науки РК. в системе технического и профессионального образования 100 % колледжей имеют доступ к более, чем 30 платформам. Сформирован каталог, включающий более 21 тысячи цифровых ресурсов: 12 368 видеоуроков, 3 848 электронных учебников, 5 771 дополнительных материалов. Наряду с этим, 30 368 педагогов повысили квалификацию по ІТ-компетенциям. Разработано более 20 инструкций по использованию платформ и программ дистанционного обучения.

По поручению Главы государства принят Комплексный план по развитию физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы. Количество людей систематически занимающихся спортом и физической культурой достигло 5.9 млн человек, в том числе 560 908 подростков и детей.

В стране действуют 127 703 спортивных секций, 477 детско-юношеских спортивных школ, 579 детско-подростковых, 107 детско-юношеских клубов физической подготовки. Также расширена сеть детско-юношеских клубов физической подготовки и врачебно-культурных диспансеров. Введен обязательный компонент по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию. Предусмотрено выведение 3000 инструкторов по спорту в каждом сельском округе.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручал возобновить деятельность детских кружков, где представители юного поколения могли бы постигать азы творчества и ремесленничества.

В этой связи был внедрен новый институт поддержки творческого и детского потенциала детей и подростков путем реализации государственного творческого и спортивного заказов. Их реализация предусмотрена с 1 мая 2021 года. Местными исполнительными органами на реализацию государственного творческого заказа в 2021 году предусмотрено 2,4 млрд тенге , спортивного заказа - 3,7 млрд тенге.

В 2021 году подушевым финансированием будет охвачено 23,5 тысяч творческих кружков и 1029 спортивных секций, где бесплатно будут заниматься 43,3 тысяч детей: творческие кружки - 23,5 тысяч детей, спортивные - 21 548 детей.