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Как реализуются государственные соцпрограммы в Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
4 Января 2021, 13:02
Как реализуются государственные соцпрограммы в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – 21,4 тысячи новых рабочих мест создано в Акмолинской области в рамках реализации программы «Енбек», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области.

Как отметил руководитель отдела занятости управления координации занятости и социальных программ Акмолинской области Азамат Жанбеталин, при реализации программы «Енбек» по Акмолинской области по состоянию на 29 декабря текущего года создано 21,4 тысячи новых рабочих мест или 126% к годовому плану. Из них постоянных - 13 тысяч мест или 160%.

«В рамках развития массового предпринимательства 1368 граждан охвачено обучением основам предпринимательства в рамках программы «Бастау – Бизнес», выдано 848 микрокредитов на сумму 3,4 млрд тенге и 871 грант на реализацию новых бизнес-идей. В рамках развития рынка труда на активные меры занятости направлены 4804 человек, на социальные рабочие места - 555 человек, на молодежную практику - 903 человека, на общественные работы - 3388 человек», - отметил спикер.

В рамках Дорожной карты занятости выделены 44,9 млрд тенге, из них 32,5 млрд тенге за счет выпуска облигаций местными исполнительными органами и 12,4 млрд тенге целевых текущих трансфертов.

«В области реализуются 430 инфраструктурных проектов по четырем направлениям: 248 - по социальной сфере (объекты образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, спорта, досуга и отдыха, оказания услуг населению), 73 - по линии ЖКХ (республиканской и коммунальной собственности водоснабжение, канализация, теплоснабжение, системы газо-, тепло-, электроснабжения), 83 - по инженерно-транспортной инфраструктуре (городские автомобильные дороги, внутрисельские дороги, подъездные дороги, тротуары, плотины, дамбы и мосты, водохозяйственные объекты и сооружения, 25 - по благоустройству населенных пунктов (благоустройство дворов, освещение и озеленение улиц, парков, скверов, снос бесхозных объектов, обустройство малых архитектурных форм, ограждений, детских игровых и спортивных площадок). Еще один проект - инфекционная больница. Из 430 проектов на 407 работы завершены. Создано 11219 рабочих мест, в том числе 5378 через Центры занятости», - добавил А.Жанбеталин.


Инфраструктурные проекты   Акмолинская область   Занятость   Регионы Казахстана   Енбек жолы   2020-Итоги года  
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