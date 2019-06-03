Как реализуется программа «Ауыл - ел бесігі» в Зерендинском районе Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Реализация программы «Ауыл - ел бесігі» в Зерендинском районе даст дополнительный толчок развитию туризма в регионе, считает заместитель акима Акмолинской области Марат Игалиев. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева начали в этом году реализацию программы «Ауыл - ел бесігі» в Зерендинском районе. Реконструкция дорожной сети райцентра очень важна для Зерендинской курортной зоны. Это первая фаза реализации Дорожной карты развития туризма Зеренды», - написал М. Игалиев на своей странице в Facebook.

Замакима поделился рядом запланированных ремонтных работ по развитию и улучшению транспортной инфраструктуры районного центра села Зеренды. Это средний ремонт улично-дорожной сети по улице Тәуелсіздік. Протяженность отремонтированного участка составит 9,2 км автомобильной дороги по улице Тәуелсіздік. Сумма проекта составляет 417,3 млн тенге.

Средний ремонт улично-дорожной сети также коснется улиц Ленина (ремонт 1,55 км на 40,8 млн тенге), Ильясова (1,85 км на 50 млн тенге), Чехова (1,5 км на 67,2 млн тенге), М. Горького, М. Габдуллина, Школьной, Гагарина (3,65 км на 172,7 млн тенге).

Как отметил замакима, в селе Зеренде будет произведен также текущий ремонт улицы Тәуелсіздік с устройством тротуаров, протяженностью 4,2 км. Сумма проекта составляет 42 млн тенге. Реконструкция охватит и автомобильную дорогу по улице Лесной до границы ГНПП «Кокшетау», протяженностью 3,4 км. Сумма проекта - 359,6 млн тенге.

«Кроме того в рамках текущего содержание на остальных автомобильных дорогах улично-дорожной сети с асфальтобетонным покрытием в селе Зеренде запланированы работы по ямочному ремонту на сумму 20,2 млн тенге, общий объем работ составит свыше 6 тыс. кв. м», - резюмировал замакима.

«Мы хотим развивать Зерендинскую курортную зону, и реконструкция ее дорожной сферы, приведение в порядок райцентра дадут дополнительный толчок развитию турима в Акмолинской области», - добавил М. Игалиев в разговоре с Казинформом.

Напомним, в Акмолинской области приступили к реализации проекта «Ауыл - ел бесігі», призванного модернизировать социальную среду сельских территорий. В Зерендинском районе предусмотрены 10 проектов по ремонту улично-дорожной сети, районного дома культуры, реконструкции автомобильной дороги, водопроводных сетей и водонапорной башни, замене и установке котлоагрегатов в центральной котельной села Зеренды.