Как реализуется проект по строительству города-спутника Gate City, рассказал Амандык Баталов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматинской области Амандык Баталов рассказал о реализации проекта по строительству города-спутника Алматы Gate City, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас этот проект есть. Находится рядом с Алматы. Мы туда в свое время с помощью Правительства заложили около 34 млрд тенге на инженерные сети. Полностью готов этот проект. Утвердили его Генеральный план развития, проект детальной планировки, были изменения. Но все время стоял вопрос по инициатору проекта по привлечению инвестора, чтобы начать именно со строительства жилья. Этот вопрос долго не решался. На сегодняшний день инициатор проекта вместе с нами ведет переговоры с сингапурской компанией. Это более реально. Они предъявили некоторые свои требования. В соответствии с этим мы произвели изменения в генплан. Сейчас их предложенный проект - где-то в первую очередь 38 тысяч кв. м жилья. Если это все получит положительное заключение, то, я думаю, в начале следующего года приступим к реализации проекта. Наконец-то он сдвинется с «мертвой точки», - сказал в рамках брифинга в Службе центральных коммуникаций на тему «О территориальном развитии в рамках послания Главы государства» аким Алматинской области Амандык Баталов.

Он также отметил, что пандемия коронавируса не отразилась на реализации проекта, потому что работы там не ведутся.

«Нас Премьер-Министр собирал по данному вопросу. Он держит на контроле», - отметил аким.

Ранее на запрос Казинформа в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан рассказали о реализации проекта строительства города-спутника Алматы Gate City.