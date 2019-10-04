Как реализуется Послание Президента народу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – «Мы подходим к важному этапу в новейшей истории нашей страны», – сказал Президент Касым-Жомарт Токаев, обращаясь к народу Казахстана с Посланием 2 сентября этого года.

В своем выступлении Глава государства отметил, что сейчас предоставляется возможность приумножить достижения независимости, вывести страну на качественно новый уровень развития. Этих целей можно достигнуть, обеспечив преемственность политики Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева и проведя системные реформы.

Президент поставил перед государством и обществом ряд задач, решение которых обеспечит реализацию необходимых реформ, и казахстанцы отмечают, что исполнение поручений Главы государства уже началось.

В частности, начал свою работу Национальный совет общественного доверия, в состав которого вошли известные общественные деятели, независимые эксперты. Нацсовет в настоящее время уже собрал предложения гражданского сектора, касающиеся изменений в законодательстве относительно мирных собраний и митингов, идет обсуждение наиболее актуальных проблем в политической, социальной и экономической сферах.

В русле выполнения поручений, направленных на защиту прав граждан Казахстана, проводится работа по предупреждению социальной напряженности и недопущению нарушений со стороны предприятий, привлекающих иностранную рабочую силу. Министерством труда и социальной защиты инициированы проверки на таких предприятиях и по выявленным нарушениям виновные наказываются.

Кроме того, разрабатываются новые меры государственного контроля в сфере трудовых отношений и привлечения иностранных работников. Теперь работодателей законодательно обязуют создавать равные условия для иностранных и казахстанских работников. Будут проводиться плановые проверки предприятий, привлекающих более 30 работников-иностранцев.

В Минтруда также ведут работу по дальнейшему совершенствованию накопительной пенсионной системы на основе построения долгосрочных актуарных моделей, с созданием специальной рабочей группы. Такая же группа создана на уровне Правительства.

Большое внимание Глава государства уделил проблемам в сфере образования. В Министерстве образования и науки планируют разработать механизм «слепой» экспертизы учебников, установить единые требования ко всем учебникам, внедрить электронные платформы учебников. Уже разработан проект Закона «О статусе педагога», положения которого значительно улучшают социально-экономическое положение учителей, обеспечивают их профессиональный рост и, как следствие, повысят качество обучения детей.

Касым-Жомарт Токаев сделал ряд замечаний по поводу дороговизны и дефицита билетов на железнодорожные и авиационные билеты. АО «КТЖ» приняло ряд мер по устранению этих недостатков. В частности, внедрена система «Mobius» с функцией «Лист ожидания», позволяющая исключить перепродажу билетов и усиливающая контроль при реализации проездных документов; реорганизована ревизорская служба; изменены сроки подачи и перерегистрации групповых заявок; созданы Рабочая и Проектная группы по исключению искусственного дефицита.

Снижаются цены на авиабилеты вследствие запуска первой бюджетной авиакомпании Fly Arystan, что привело к росту конкуренции на внутреннем рынке. Министерством индустрии и инфраструктурного развития планируется принятие ряда мер по дальнейшему снижению цен на авиабилеты, проведено соответствующее совещание в Правительстве.

Важная задача поставлена Президентом перед Министерством энергетики – своевременное завершение первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка» для газоснабжения столицы, северных и центральных регионов. В декабре текущего года будет завершено строительство всех объектов, включающих в себя магистральный газопровод, 5 единиц автоматизированных газораспределительных станций, газоизмерительной станции и пункта управления.

В Послании Президент Токаев коснулся проблемы дефицита кадров на сельском уровне и дал ряд поручений. Министерством сельского хозяйства предлагается внедрить новую систему непрерывной подготовки специалистов аграрников универсального типа по схеме: школа – сельскохозяйственный колледж – аграрный университет. Приоритет для получения грантов по сельскохозяйственным специальностям будет предоставляться тем кандидатам, кто поступает в вуз после колледжа по сельскохозяйственным специальностям, перед теми, кто, имея несельскохозяйственное образование, желает получить его в качестве второго по причине доступности в сравнении с другими специальностями. Планируется внедрить гибкую систему разработки специальностей на каждый учебный год с привлечением непосредственно предприятий и ассоциаций производителей сельскохозяйственной продукции, в которых эти специалисты могут быть трудоустроены.

Вопрос обеспечения населения жильем также решается в плановом порядке. К 2030 году запланирован ежегодный рост объемов ввода нового жилья на 8%. В этом году будет построено 13 млн кв. м нового жилья, или 118 тысяч квартир, с ростом к прошлогоднему показателю на 8%.Из республиканского бюджета выделено 32,8 млрд тенге для строительства или приобретения 6 002 арендных квартир без выкупа для очередников акиматов. Ежегодно будет обеспечен ввод не менее 4 тысяч таких квартир. Многодетным семьям уже выдано 2 913 квартир. Также акиматами планируется выпуск облигаций для привлечения средств на строительство кредитного жилья. На сегодня введено в эксплуатацию 2 811 квартир площадью 169 тыс.кв.м. Начато строительство 3 тысяч арендных квартир для работающей молодежи в трех крупнейших городах страны, а до 2021 года будет построено 9 тысяч арендных квартир.

В своем Послании Президент отдельно остановился на земельном вопросе, волнующем казахстанское общество.

«Как Глава государства еще раз заявляю: наша земля продаваться иностранцам не будет. Мы этого не допустим. В этом вопросе нужно прекратить все домыслы. При этом наша задача – обеспечить эффективное использование земель», – сказал К. Токаев.

Законодательством установлены все необходимые ограничения, направленные на предотвращение владения иностранцами и иностранными компаниями землями сельскохозяйственного назначения, в соответствии с Указом Елбасы от 6 мая 2016 года, устанавливающим Мораторий до 31 декабря 2021 года. Нормы Земельного кодекса, на которые наложен мораторий, будут рассмотрены до конца 2021 года и обсуждены с общественностью до принятия окончательного решения по ним. Что касается приобретения и получения земли в аренду гражданами Казахстана, то Правительством проводится работа по упрощению порядка предоставления земельных участков путем автоматизации данных процессов.