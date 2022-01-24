Как реализуется дуальное обучение в костанайских колледжах

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области конкурентоспособность выпускников колледжей решают реализацией дуального образования, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

О том, как работает система в регионе и какие выплаты получают студенты колледжей за свою работу, рассказали в областном управлении образования.

В ведомстве напомнили, что в рамках дуальной системы обучения подготовка рабочих кадров ведется через практико-ориентированность, двухуровневость, обеспечивается трудоустройство и высокая мотивация в получении знаний, повышение квалификации педагогов, развитие социального партнерства.

«В Костанайской области в 2021 -2022 учебном году дуальная система обучения реализуется в 30 организациях ТиПО: 24 государственных и 6 частных колледжах. Доля учебных заведений, внедривших дуальную модель обучения, составляет 88% от их общего числа (всего 34 колледжа)»,- рассказали в областном управлении.

Как оказалось, наиболее перспективные направления реализации дуального образования в нашей области — это 22 колледжа технико-технологического и сельскохозяйственного профиля.

В области по программам дуального обучения сейчас учатся 3402 человека, из них 1345 - обучаются в рамках проекта «Жас маман», где используется высокотехнологичное оборудование.

Подготовка специалистов в регионе проходит для 14 отраслей экономики: сельскохозяйственной, транспортной, строительной, пищевой, горнодобывающей, энергетики и других по 30 специальностям.

Что касается заработка для студентов, это вопрос жизненной важности, отмечают в управлении.

«Дуальное обучение является механизмом решения социальных задач, а также фактором мотивации к обучению. Студенты охотно идут на практику, так как их труд объективно оценивается и оплачивается.

Так, около 20 предприятий области, среди них АО: «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение» (далее ССГПО), АО «РудныйСоколовСтрой», АО «Костанайские Минералы», АО «Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление», АО «Баян сулу», ТОО «СарааркаАвтоПром», ТОО «БК-Строй», ТОО «МехЛитКом», ТОО «Диевка», ИП «Жайсан» и другие на постоянной основе осуществляют частичную компенсационную выплату, выдают премии за отличную работу, обеспечивают проезд и питание 355 студентам колледжей»,- сообщили в ведомстве.

Особо отмечены социальные партнеры Рудненского горно-технологического колледжа - АО ССГПО и АО «РудныйСоколовСтрой», которые работают на перспективу с дальнейшим трудоустройством. 50 студентов колледжа успешно прошли практику, повысили профессиональные навыки, получили достойную оплату за труд.

«Еще одни крупным социальным партнером является ТОО «БК-Строй», главный застройщик города Костаная, так 232 студента Костанайского строительного колледжа проходят практику на базе ТОО «БК Строй», принимают участие в строительстве современных жилых комплексов «Береке» и «Жана кала». Все студенты получают оплату за практику, а социальный партнер выбирает лучших для трудоустройства»,- добавили в ведомстве.

В целом в регионе все же пока остается открытым вопрос компенсационной выплаты студентам.

«Востребованность выпускника – главный показатель эффективности дуального обучения, которая обеспечивает выпускникам трудоустройство, уверенное и безболезненное вхождение во взрослую трудовую жизнь. В 2021 году 16 колледжей области выпустили 780 человек. Из них трудоустроено 655, что составляет 84 %. 105 выпускников трудоустроились на базе практик - социальных партнеров»,- отметили в управлении образования.

В 2021-2022 учебном году из 163 предприятий – социальных партнеров только 20 осуществляют частичную компенсационную выплату студентам.

Есть трудности и в реализации дуального обучения по педагогическим специальностям. Как оказалось, школы и детские сады неохотно соглашаются принимать студентов на практику, так как не могут производить компенсационную выплату. Таким образом, предприятия области представлены в основном только субъектами малого бизнеса (крестьянские хозяйства, индивидуальные предприятия),

«Небольшой штат предприятий не позволяет трудоустроить всех выпускников на месте прохождения практики. остаются открытыми вопросы заинтересованности предприятий в организации дуального обучения студентов, оплаты труда наставников»,- подытожили в ведомстве.