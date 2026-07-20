Как реагировать на детские истерики и агрессию: психолог ответила на вопросы родителей

Непослушание детей, отказ от еды и страх перед школой нередко тревожат родителей. Что делать в таких ситуациях, рассказала психолог Национального научно-практического института благополучия детей «Өркен» София Башкаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

Многие родители, занятые работой и бытом, не знают, как справляться с кризисными ситуациями, которые считаются нормальными для детей раннего и дошкольного возраста, а также младших школьников. Психолог объяснила, в каких случаях родители могут справиться с этим самостоятельно, выработав собственный подход к ребенку, а в каких необходимо обратиться к специалисту.

Почему ребенок устраивает истерики

Как объяснила специалист, крики и отказ выполнять просьбы у детей раннего и дошкольного возраста могут быть проявлением сильных эмоций. Это может говорить о перегрузке нервной системы или возрастного кризиса.

— Нужно брать излишние стимулы, снизить требования и контроль, предложить альтернативный выбор. Дать ребенку время остыть, затем спокойно поговорить. Пример фразы, с которой можно начать диалог: «Я вижу, что ты очень расстроен. Давай пока помолчим и просто посидим вместе пять минут, а потом я помогу тебе решить проблему», — отметила специалист.

В подобных случаях психолог помогает ребенку и родителям освоить техники саморегуляции, а также разобраться в причинах повторяющихся истерик.

Что делать, если ребенок не слушается

Еще один частый вопрос родителей — как дисциплинировать ребенка без крика. По словам специалиста, отказываясь выполнять просьбы, дети нередко проверяют личные границы. Поэтому им необходимы понятные правила и предсказуемые последствия поступков.

Психолог рекомендует избегать длинных нравоучений.

— Необходимо давать четкие правила, объяснять причины и возможные последствия, настраивать на позитивное восприятие себя, окружающих людей и мира. Во избежание разногласий и недоразумений заключить родительский договор, чтобы правила в семье были едиными для всех, — отметила Башкаева.

Фото: из личного архива Софии Башкаевой

Например, правило можно сформулировать так: «Игрушки убираем до ужина. Если сегодня ты их не уберешь, завтра до обеда они останутся в коробке».

Что делать, если ребенок плохо спит

Трудности с засыпанием и частые пробуждения свидетельствуют о нарушении режима сна. Это может быть вызвано использованием гаджетов перед сном, тревогой или физическим недомоганием.

В первую очередь родителям рекомендуют обратиться к педиатру, а с ребенком старшего возраста — к терапевту, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

Также важно соблюдать режим, установить спокойные вечерние ритуалы и отказаться от гаджетов как минимум за час до сна.

— Если же проблемы со сном вызваны психосоматикой, необходимо создать среду с атмосферой безопасности, спокойствия и психологического комфорта. Хорошо действуют устоявшиеся в семье вечерние правила и ритуалы, умеренные физические активности (неторопливые прогулки, легкая мышечная нагрузка или просто ходьба). За час до сна (не позднее!) исключить все гаджеты, — пояснила психолог.

Если проблемы сохраняются продолжительное время, следует обратиться к детскому психологу.

Если ребенок избирателен в еде, нужно ли заставлять его есть

Избирательность в еде часто встречается у дошкольников и младших школьников и считается нормальной стадией их развития. Иногда она связана с особенностями восприятия вкуса, запаха, текстуры или внешнего вида продуктов. Поэтому психолог не советует заставлять ребенка принимать пищу.

— Не нужно устраивать битвы за еду, а предложить выбор из 2–3 вариантов. Лучше давать небольшие порции. Подключайте ребенка к процессу приготовления пищи, давая небольшие, посильные ему задания. Превратите еду из обязанности и пытки в естественное желание.

Если отказ от пищи сохраняется или вызывает опасения за состояние здоровья, необходимо обратиться к педиатру или нутрициологу.

Что делать, когда ребенок обижает других детей

Ребенок может проявлять агрессию к своим сверстникам из-за усталости, раздражения, недостатка внимания или неспособности выразить накопившееся напряжение словами.

Прежде чем ругать или оправдывать ребенка, специалист рекомендует разобраться в обстоятельствах конфликта и его причинах.

— Необходимо учитывать и его глубинную причину, а не только повод, вызвавший начало спора между детьми. Учитесь сами и учите вашего ребенка осознавать и принимать собственные эмоции, а не игнорировать их и тем более не накапливать внутри. Для этого можно проговаривать разницу между чувствами и их выражением. Дайте ребенку знать, что он имеет право испытывать обиду, раздражение и злость в конфликтной ситуации, но бить других — неприемлемо, — говорит психолог.

Психолог сможет выявить причины повторяющейся агрессии и помочь ребенку освоить безопасные способы выражения гнева.

Почему ребенок боится ходить в школу

Причиной могут быть сложности при расставании с родителями, стеснительность, тревожность, негативный опыт общения или травля со стороны сверстников. Родителям советуют спокойно выяснить, что именно беспокоит ребенка. В этот период особенно важно поддерживать контакт с учителем и постепенно помогать ему адаптироваться. Помочь можно придумав особенный ритуал прощания с ребенком и периодически звонить ему в течение дня, чтобы узнать его состояние.

Если страх сохраняется, усиливается или ребенок регулярно отказывается идти на занятия, к решению проблемы следует привлечь школьного либо детского психолога.

— Школьный психолог может помочь через терапию принятия ответственности, работа с эмоциями, образами и ассоциациями. Основной фокус должен быть направлен на проработку переживаний, совместное планирование адаптации, — заключила детский специалист.

Ранее Kazinform рассказывал, как работает государственная программа поддержки родителей, в рамках которой семьи могут бесплатно обратиться к профессиональным психологам по вопросам воспитания детей и семейного благополучия.