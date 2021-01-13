Как развиваются сёла Карагандинской области по программе «Ауыл - Ел бесігі»

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Сёла Карагандинской области продолжат развивать по программе «Ауыл - Ел бесігі». В этом году внимание уделят 11 сельским населённым пунктам в Осакаровке, Абайском, Актогайском, Бухар-Жырауском, Каркаралинском, Нуринском и Шетском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

В данных селах намерены реализовать 19 проектов в социальной, строительной сферах и в ЖКХ.

Например, в селе Кертинди Нуринского района должны будут построить фельдшерско-акушерский пункт, а в Егиндыбулаке - ФОК. К слову, спортивный объект неоднократно просили построить акима области местные жители.

В посёлке Агадырь Шетского района деньги пойдут на строительство и обслуживание 3,8 км канализационных сетей, а также строительство резервной линии 5 км водопровода.

В посёлке Молодёжный и селе Акбулак Осакаровского района намерены реализовать 7 проектов. Финансирование выделят и на ремонт нескольких школ и поселковых дорог.

Что касается в целом дорог, то по программе «Ауыл - Ел бесігі» в трёх районах области отремонтируют 35 км внутрипоселковых дорог.

Государственная программа рассчитана до 2027 года. Стоит задача охватить все опорные и спутниковые сёла области.

«В этом году необходимо охватить все районы. Мы видим, что благодаря проекту улучшается инфраструктура сёл, повышается предпринимательская активность сельчан, живущих в опорных и спутниковых сёлах, что обеспечивает создание постоянных рабочих мест», - отметил аким Карагандинской области Женис Касымбек.

По итогам прошлого года в рамках спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі» проводилась работа по 47 проектам. В 2020 году финансирование этой программы увеличено более чем в 4 раза. Было отремонтировано девять общеобразовательных школ и одна спортивная, завершены ремонты зданий двух районных больниц и врачебной амбулатории. Прошла реконструкция 25 км водопроводных сетей. Осуществлён ремонт 70 км внутрипоселковых дорог.



