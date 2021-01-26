Как развивают социальную инфраструктуру на окраинах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - По поручению акима города Алматы Бакытжана Сагинтаева согласно принципу «Город без окраин», который предусматривает массовое строительство инфраструктуры, на окраинах мегаполиса проводится масштабная работа по улучшению качества жизни населения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат мегаполиса.

О том, что уже сделано, на брифинге на площадке региональной службы коммуникаций рассказал аким Турксибского района города Алматы Бакытжан Акжаров.

На сегодня в 29 школах (27 государственных и 2 частных) Турксибского района обучаются 32 442 учащихся. Дефицит ученических мест составляет 1 690 мест. В этой связи для решения проблемы ведется активная работа по вводу новых объектов.

В районе открылись: государственный детский сад №187 на 280 мест; новая современная общеобразовательная школа №203 в микрорайоне «Нұршашкан» на 600 ученических мест; пристройка к общеобразовательной школе № 61 на 450 ученических мест по улице Л. Толстого, 20.

Проведены текущий ремонт по программе «Дорожная карта занятости-2020» в четырех государственных детских садах (№№ 117, 131, 149, 185) и сейсмоусиление с капитальным ремонтом в детском саде №86.

«До конца 2021 года планируется завершить строительство: пристройки к общеобразовательной школе № 170 на 300 мест по улице Магнитная, 31; детского сада на 280 мест в микрорайон «Жас Канат»; частной общеобразовательной школы на 590 ученических мест по проспекту Сейфуллина, 50; общеобразовательной школы на 1 500 ученических мест в микрорайоне «Кайрат», - сообщил Б. Акжаров.

В связи с пандемией все организации среднего образования в 2020-2021 учебном году перешли на дистанционный формат обучения. Для дистанционного обучения 11 749 ученикам из малоимущих семей выдано на безвозмездной основе 103 техустройства, во временное пользование 11 646 техустройств.

Большая работа проведена в районе по более полному охвату населения качественным медицинским обслуживанием. В районе 13 объектов здравоохранения, в том числе 7 городских поликлиник и 6 стационаров. Количество прикрепленного населения составляет 247 156 человек. Оснащенность медицинским оборудованием составляет 86%.

В целях обеспечения шаговой доступности объектов здравоохранения в 2020 году в микрорайоне «Маяк» по улице Капчагайская, 46 открыт врачебный медицинский пункт городской поликлиники №32 на 20 посещений в смену. Начал функционировать дополнительный корпус родильного дома №4 на 35 койко-мест. Также открылась врачебная амбулатория на 50 посещений в смену по адресу: 13 в/г, дом 54 «Б». В амбулатории открыты 3 участка общей врачебной практики, педиатрический и процедурный кабинеты, кабинет с ЭКГ-аппаратом, дневной стационар и фильтр для приема пациентов с повышенной температурой. Введен в эксплуатацию филиал городской инфекционной больницы на 500 койко-мест по улице Дегдар, 10/2.

Кроме того, ведется сейсмоусиление с капитальным ремонтом Алматинского городского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями.

Наряду с этим, реализуются меры по поддержке молодежи района. В прошлом году в районе открылся Молодежный ресурсный центр, в котором оказывается правовая и психологическая помощь, занимаются вопросами трудоустройства и волонтерской деятельностью. Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения, а также творческой, студенческой и спортивной молодежи.

По программе модернизации библиотечной системы в 2019-2020 годы проведен капитальный ремонт библиотек №№1, 15, 26, 30.