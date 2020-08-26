Как развивают рыбное хозяйство в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области развивается рыбное хозяйство. К примеру, в Келесском районе работают 4 хозяйства, занимающиеся рыбным промыслом. Все они используют в своей работе новейшие технологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Один их таких хозяйств - сельскохозяйственный производственный кооператив «Жаксылык жасау», расположенный в Кошкаратинском сельском округе.

Глава предприятия основал кооператив в 2018 году и запустил проект стоимостью 250 млн тенге. Половина этих средств, то есть 125 млн тенге, была выделена за счет Правительства в качестве субсидий. Благодаря государственной поддержке деятельность кооператива успешно развивается и приносит хорошую прибыль. Нет никаких проблем по водоснабжению. На территорию населенного пункта «Ушкын» на площади 250 гектаров вода поступает из канала Ащы.

В хозяйстве на постоянной основе работают 15 местных жителей. Однако в связи с карантинными ограничениями на сегодняшний день пока занято 6 человек. Они в совершенстве владеют технологиями оплодотворения рыбы, получения семени и икры. Глава кооператива в дальнейшем планирует увеличить численность работников и хозяйственные мощности.

В рыбоводном поле содержатся около 15 тысяч рыб. Нынешний показатель значительно ниже, чем было по плану. Здесь все еще не закончены строительные работы. После полного завершения необходимых мероприятий данное хозяйство станет профессиональным объектом, производящим импортные и экспортные товары на уровне государства и будет способствовать развитию экономики региона.

Напомним, акиматам областей совместно с Министерством экологии, геологии и природных ресурсов с учетом разработанной схемы зонирования рыбоводства до 1 ноября поручено разработать и утвердить региональные программы развития рыбного хозяйства, с указанием конкретных индикаторов и мероприятий по приоритетному субсидированию, выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и других мер государственной поддержки на местах.

При этом Минэкологии проработан вопрос расширения существующих мер государственной поддержки дополнительным субсидированием. В стране разработан ряд законодательных инициатив, направленных на минимизацию административных барьеров и создание оптимальных условия для развития рыбной отрасли. Все необходимые законодательные поправки будут внесены в сентябре этого года в Парламент.