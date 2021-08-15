Как развивают детский спорт в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области действуют 27 детско-юношеских спортивных школ, которые посещают 13 тысяч ребятишек разного возраста. В регионе намерены привлечь в спорт еще несколько тысяч детей. О перспективах и проблемах корреспондент МИА «Казинформ» разговаривала с руководителем управления физической культуры и спорта Сергеем Мелеховым.

Помимо ДЮСШ, в области функционируют школа высшего спортивного мастерства, центр подготовки олимпийского резерва, областная специализированная школа-интернат-колледж для одаренных в спорте детей, 25 дворовых клубов и 11 детско-юношеских клубов физической подготовки.

- Сергей Владимирович, какие виды спорта выбирают североказахстанские ребятишки?

- Не могу разделить увлечения детей спортом на «любят больше – выбирают редко». Градация ровная. Всеми любимая игра – футбол. Много детей занимаются, в нескольких школах даже открыли отделения футбола. В том числе в районах. Стал развиваться семимильным шагами хоккей после открытия Дворца спорта. До этого времени хоккей не имел такой массовости. Не каждый родитель был готов разрешить ребенку заниматься на улице. Сейчас большой интерес есть и со стороны детей, и со стороны родителей. В прошлом году наши дети 2010-го года рождения стали серебряными призерами одного из этапов чемпионата РК. Это довольно неплохой показатель. Хорошо развивается велоспорт. Все-таки наша область – родина олимпийского чемпиона Александра Винокурова. Наш велогонщик Алексей Луценко в этом году стал 11-м на Олимпийских играх. Винокуров и Луценко являются эталонами для наших детей, которые стремятся быть на них похожими.

- Несколько лет назад говорили о необходимости развития конных видов спорта. Насколько перспективно это направление?

- В этом году открыли ДЮСШ конных и национальных видов спорта. Сейчас там занимаются около 100 воспитанников в возрасте от 6 до 18 лет. Базируется школа на ипподроме в Бесколе и в районах области. Нам выделили средства на приобретение конюшни и лошадей. Открыт клуб по казакша курес. Этот вид спорта набирает популярность среди детей и молодежи. В клуб стремятся только лучшие. У нас есть чемпион мира Мухит Турсунов. Он тоже эталон для юных спортсменов.

- Хватает ли спортивных объектов для развития детского спорта? На мой взгляд, вопрос доступности таких объектов особенно актуален для сельских населенных пунктов.

- По области действуют более 2,8 тысячи спортивных сооружений. Строятся футбольные мини-площадки, воркаут-площадки, устанавливаются уличные тренажеры. Это важно и для развития детского спорта, и для населения. Спортивных объектов становится все больше. В моем детстве таких залов и Дворца спорта не было. Помню, как приходили на стадион, час очищали поле от снега, потом полчаса играли и нужно было бежать домой. Сейчас для детей созданы все условия. Да, не все сделано. Конечно, мы это понимаем. Но стараемся уделить внимание всем видам спорта.

Безусловно, некоторые виды спорта у нас более развиты. У нас два олимпийца – легкоатлеты, два – велосипедисты, что говорит о хорошей школе, традициях. Это тоже зависит от материально-технической базы. Легкоатлет Михаил Литвин вырос во Дворце спорта, который построили пять лет назад. Он мог круглогодично заниматься: зимой во дворце, летом – на стадионе «Карасай».

За последние годы построено несколько физкультурно-оздоровительных комплексов в районных центрах. В этом году сдали в эксплуатацию два. Вы знаете, что 70% наших олимпийцев – выходцы из районов. Планируется, что в каждом райцентре будет ФОК. Рядом с ними – хоккейный корт, футбольное поле. Это важно, чтобы дети могли выбрать тот вид спорта, какой им нравится.

- Буквально недавно аким области Кумар Аксакалов анонсировал строительство еще одного Дворца спорта на три тысячи мест, но заявил о том, что велотрека не будет.

- Понимаете, невозможно сразу построить все, что хочется. Нужно исходить из потребности. Помимо велотрека есть больше необходимость в новом дворце спорта. Там смогут заниматься дети по 10-15 видам спорта. Охват детей будет гораздо больше. В новом дворце спорта будет большой многофункциональный игровой зал, зал единоборств, фехтования, художественной гимнастики - примерно 13-14 залов.

В районах, где строятся ФОКи, мы тоже смотрим, какие залы более востребованы. Там, где востребована, например, борьба, делаем залы для этого вида спорта.

- Насколько спортивные школы обеспечены тренерами. Дефицит кадров был, и, если не ошибаюсь, желающих тренировать детей было немного из-за низкой заработной платы.

- Кадрами школы сейчас в целом обеспечены. Да, есть небольшой дефицит, но в основном по тем направлениям, которые только развиваются. Например, не хватает тренеров по фехтованию, фигурному катанию, теннису.

Чтобы решить проблему дефицита кадров, два года назад при спортивном интернате открыли колледж. Не каждый из спортсменов может стать олимпийским чемпионом, но тренером может стать каждый. Обучаем, обеспечиваем работой.

Что касается заработной платы, то и эта проблема решается. Действительно, еще два года назад молодой тренер, без опыта работы, приходил на заработную плату в 80 тысяч тенге. Начиная с 2019-го года, зарплата тренеров ежегодно увеличивается на 25%. В следующем году она уже составит 160 тысяч тенге. Повторю, это заработная плата тренера без опыта работы.

- Каждый ребенок талантлив – это безусловно. Тем не менее, уже сейчас есть ли среди наших ребятишек будущие «звезды» спорта?

- Конечно, среди детей, занимающихся спортом, есть наиболее перспективные, одаренные. Например, в легкой атлетике Алишер Амрин. Есть хорошие ребята в акробатике, призеры кубков мира. Тяжелоатлеты Алина Калиушко, Денис Полубояринов и Жанали Туяков. Жанали в прошлом году завоевал «серебро» на кубке мира. Хорошо развивается плавание. На молодежных играх РК у наших детей было много медалей.

- Смогут ли воспитанники наших школ в будущем заменить легионеров? Вопрос о целесообразности их привлечения периодически возникает.

- Согласен с тем, что спортивная команда должна состоять из воспитанников местных школ. Но нужно понимать, что невозможно сразу в профессиональном клубе, грубо говоря, распотрошить всю команду и заменить своими футболистами. Когда-нибудь мы придем к этому. Например, в нашей футбольной команде в основном составе пять футболистов – воспитанники североказахстанских школ, в дублирующем – все. Но уберем легионеров – за кем наши ребята будут тянуться, у кого учиться, на кого смотреть? Легионеров берут для передачи опыта. Как и тренеров.

- В нашей области немало детей с ограниченными возможностями. Есть ли у них возможность заниматься спортом?

- С 2013-го года работает клуб для людей с ограниченными возможностями «Умiт». Там занимаются 216 спортсменов разного возраста, в том числе дети, культивируются 11 видов спорта. Ребята, которые при клубе занимаются, более профессионально участвуют в соревнованиях. Александр Герлиц - претендент на Паралимпийские игры.

Год назад к нам обратились родители детей-аутистов. Мы стараемся поддержать их. Они играют в настольный теннис, приходят кататься на коньках, занимаются плаванием. Все это на бесплатной основе. Стараемся адаптировать ФОКи, чтобы они были доступны для детей с ограниченными возможностями. Мы приобрели конюшню, как я уже говорил, планируем для детей-инвалидов организовать курсы иппотерапии.

- Весной на одном из заседаний акимата обсуждали реализацию государственного спортивного заказа. В частности, речь шла о бесплатных секциях.

- Спортивный заказ подразумевает охват детей, которые не посещают ДЮСШ, но они занимаются у частных тренеров, в частных школах на платной основе. Заказ позволит освободить родителей от оплаты и помочь тем семьям, где родители в силу различных причин не могут оплатить спортивные секции. Около 3 тысяч детей в нашей области посещают платные секции: каратэ, теннис, тхэквондо, плавание, художественная гимнастика. Дети продолжат заниматься в тех же школах, у тех же тренеров, но оплачивать занятия будет государство. У нас уже есть более 10 поставщиков по разным видам спорта. Мы готовы к оплате, ожидаем только электронный журнал, чтобы начать работу

- Какой эффект ожидаете от реализации госзаказа в спорте?

- Для каждого спортсмена самая высокая награда – медаль Олимпийских игр. За всю историю области у нас были две медали: «серебро» и «золото» Александра Винокурова. Мы будем стремиться к тому, чтобы наши дети добивались высоких результатов. Переходили в состав сборной области, затем – сборной РК. Конечно, мы ожидаем больших результатов – это я как спортсмен говорю. С другой стороны, дети будут заняты спортом, не будут слоняться по улицам без дела. Я считаю, что сократится число преступлений как со стороны, так и в отношении несовершеннолетних, будет меньше наркоманов среди подростков. Это здоровье нации. Сейчас спорт – тренд. И это замечательно.