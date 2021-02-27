Как развивают агропромышленный комплекс в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Агропромышленный комплекс по праву считается драйвером экономики Восточно-Казахстанской области, ведь регион занимает первое место в стране по производству молока, маслосемян подсолнечника, меда и пантов, и второе место по производству мяса. О проводимой работе в данной сфере рассказал аким ВКО Даниал Ахметов в ходе отчета перед населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Глава региона отметил, что в минувшем году на поддержку и развитие сельского хозяйства было направлено больше 33 млрд тенге. Как итог, объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 116 процентов и составил 686 млрд тенге. Было создано 5 молокоприёмных пунктов, построено 4 молочно-товарных фермы на 1050 голов и реконструировано 3 фермы по 150 голов.

Даниал Ахметов подчеркнул, что вложенные в течение последних 5 лет инвестиции позволили увеличить закуп молока у населения в денежном эквиваленте в 18 раз, а в натуральном выражении в 8 раз. А именно с 7,5 тысяч тонн до 57,2 тысяч тонн. Примечательно также, что с 2015 года загрузка мощностей молокоперерабатывающих предприятий возросла с 29 процентов до 87 процентов.

Рост объемов животноводческой продукции, в свою очередь, стимулирует предприятия пищевой промышленности к наращиванию мощностей. Поэтому ведется строительство двух мясоперерабатывающих предприятий мощностью 19 тысяч тонн в год. Кроме того, в эксплуатацию введено 3 откормочных площадки на 7 тысяч голов крупного рогатого скота.

«Компания ТОО «Эмиль» приступила к реализации проекта по расширению производства с 45 до 90 тысяч тонн в год. Усть-Каменогорская птицефабрика увеличивает объемы выпуска с 22 до 55 тысяч тонн готовой продукции в год», – рассказал аким ВКО.

Что касается растениеводства, то по итогам прошлого года было собрано 774 тысячи тонн зерновых, 616 тысяч тонн масличных культур. Сейчас, выполняя поручение Президента страны Касым-Жомарта Токаева, в соответствии с разработанной программой развития растениеводства проводится диверсификация посевов с увеличением площадей высокорентабельных культур. Так, в 2020 году посевные площади сои увеличились на 1,3 тысяч гектара, кукурузы - на 2,2 тысячи гектар. Последовательно развивается направление масличных культур. По переработке растительных масел реализуется три крупных проекта. Они позволят увеличить объем переработки до 1,1 млн тонн в год.

«Сегодня на область приходится 66 процентов всего объема выращиваемого подсолнечника в стране. В наших силах увеличить посевы масличных с 23% до 40%, и стать лидерами по производству различных видов растительных масел. Ввод новых производств позволит увеличить объем переработки на 700 тысяч тонн масло-семян в год», – сказал аким ВКО.

В целом, как резюмировал Даниал Ахметов, к 2022 году в Восточном Казахстане ожидается рост экспорта переработанной продукции агропромышленного комплекса в 4 раза, что принесет стране дополнительные валютные поступления.

На этот год глава региона перед Управлением сельского хозяйства, акимами городов и районов поставил задачу принять меры по обеспечению загруженности мощностей и запуску производства маслоэкстракционного комплекса в Семее, оказать содействие в реализации проектов строительства двух мясокомбинатов и вводу их в эксплуатацию, приступить к строительству птицефабрики яичного направления и свинокомплекса с глубокой переработкой, открыть в течение года 5 молокоприемных пункта и обеспечить рост закупа молока у населения на 8 процентов.