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Как развивать первичные партийные организации, предложил Касым-Жомарт Токаев

1 Марта 2022 12:47
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Как развивать первичные партийные организации, предложил Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК призвал поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций (ППО), передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По всей стране действует около 4,5 тысячи первичек. И они должны играть особую роль во взаимодействии с избирателями. Все они обязаны работать непосредственно с людьми. Поэтому, думаю, следует поддержать идею о направлении части членских взносов на развитие первичных партийных организаций. Важно выстроить более тесное сотрудничество с неправительственным сектором, особенно в сфере противодействия коррупции», - сказал во время внеочередного съезда партии Касым-Жомарт Токаев.

«В целом, партия должна принимать самое активное участие в жизни общества, оперативно реагировать на события, открыто, ясно, убедительно разъяснять свою позицию по актуальным вопросам», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

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#Президент Казахстана   #Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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