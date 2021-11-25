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Как развивалось машиностроение Казахстана в годы Независимости

25 Ноября 2021 20:42
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Как развивалось машиностроение Казахстана в годы Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Объем производства продукции машиностроения в период с 1991 года по 2020 год вырос с 16,8 до 1 823 927 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За период 1991-2020 гг., доля отрасли в обрабатывающей промышленности незначительно увеличилась с 11,7% до 14%, однако это связано с увеличением долей других отраслей и ростом промышленности всей страны.

Объем производства в период с 1991 года по 2020 год существенно вырос с 16,8 до 1 823 927 млн тенге. В 2020 году на производство автомобилей, прицепов и полуприцепов пришлось 34%, производство железнодорожных транспортных средств – локомотивы, вагоны, 11%, производство сельскохозяйственной техники – 11%, производство электрического оборудования – 9%», – говорится в сообщении.

Отмечается, что объем экспортируемой продукции с 2004 по 2020 год увеличился в 4,4 раза – с 299 млн долл. США до 1 309 млн долл. США. Основными экспортными рынками являются близ расположенные страны: Россия, Узбекистан, Кыргызстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения.

Значительно вырос объем привлекаемых в год инвестиций. Согласно данным Бюро национальной статистики РК, в 2003 году было привлечено инвестиций на 12 млрд тенге с постоянно растущей динамикой в последующие годы. Затем с 2010 года запуск Государственной программы индустриально- инновационного развития позволил значительно увеличить приток инвестиций. Сумма привлекаемых инвестиций в 2020 году достигла 63 млрд тенге.

Также сообщается, что продукция обрабатывающей промышленности с высокой добавленной стоимостью стабильна к мировым колебаниям цен. Курс на развитие обрабатывающего сектора Казахстан взял в 2009 году, приняв государственную программу индустриально-инновационного развития. Две пятилетки индустриализации придали дополнительный импульс в развитии машиностроения – 2010-2014 годы и 2015-2019 годы. Основные цели Государственных программ индустриально-инновационного развития в машиностроении были ориентированы на увеличение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, технологическую модернизацию промышленности, стимулирование конкурентоспособности, повышение производительности труда, увеличение объемов экспорта обработанных товаров.

«Принятые меры кардинально изменили машиностроительную отрасль Казахстана. В 3,5 раза увеличился экспорт продукции – с 373 млн долл. США до 1 309 млн долл. США, в 2 раза вырос объем физического производства – с 376 млрд тенге до 1 824 млрд тенге, а количество предприятий, занятых выпуском сложной продукции, выросло в 1,7 раза. По оценкам экспертов, сегодня в республике уже есть современная и динамично растущая отрасль машиностроения, которая помогает развитию других секторов экономики. За годы индустриализации в машиностроении, 2010-2020 годы, введено 152 проекта на общую сумму около 473,7 млрд тенге, создано более 16,5 тыс. постоянных рабочих мест», – сообщает пресс-служба МИИР.

В заключение, отмечается, что согласно индикаторам третьей пятилетки индустриализации к 2025 году в машиностроении и обрабатывающей промышленности должны вырасти: экспортный объем - почти в два раза, реальный рост производительности труда - в 1,6 раза, рост инвестиций в основной капитал - в 1,6 раза.


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#История Казахстана   #Промышленность   #Транспорт   #30 лет Независимости  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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