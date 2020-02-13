Как развивалась Туркестанская область в 2019 году

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Как сегодня развивается Туркестанская область и каковы основные итоги социально-экономического развития за 2019 год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на PrimeMinister.kz,

Туркестанская область появилась 19 июня 2018 года в результате переименования Южно-Казахстанской области. Центром Туркестанской области стал город Туркестан, который, по словам Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева, на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира. Туркестанская область расположена на юге Казахстана. Территория региона составляет 116,1 тыс. км². Область включает 3 города областного значения, 13 районов, 836 населенных пунктов, 177 поселковых и аульных (сельских) округов. В области, по данным на 1 декабря 2019 года, проживает чуть более 2 млн человек.

Главной гордостью и жемчужиной региона является город Туркестан — духовная столица тюркского мира, с богатой историей, динамичным и интересным будущим. Город находится в самом центре Великого Шелкового пути.

Сегодня жизнь в регионе кипит: ведется обширное строительство, быстро развивается инфраструктура, развивается торговля. Неспроста область называют регионом огромных возможностей. Действительно, потенциал экономического развития области очень большой.

Работа в регионе сконцентрирована на четырех важнейших направлениях: развитие малого и среднего предпринимательства, привлечение инвестиций, увеличение экспорта и масштабная реализация туристического потенциала области.

МСБ — основной драйвер развития экономики региона

Малый, в особенности микробизнес, играет важную роль в социально-экономической и политической жизни не только Туркестанской области, но и всей страны. Конкретные цели и задачи по развитию малого и среднего предпринимательства были поставлены Президентом РК К. Токаевым в Послании народу «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана». Как отмечают в акимате Туркестанской области, в настоящее время в регионе ведется работа по созданию необходимых условий для развития малого и среднего бизнеса, устранению административных барьеров, упрощению процедур ведения бизнеса. В результате принятых мер область в числе лидеров по количеству субъектов МСБ — в области работает 141,9 тыс. предпринимателей (на 1 января 2020 года). За год их стало больше на 8,5%.

Выпуск продукции (товаров и услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства за январь-сентябрь 2019 года составил 449,3 млрд тенге или 132,8% к соответствующему периоду 2018 года.

Стоит отметить, что развитие предпринимательства решает важную социальную задачу — в регионе появились новые рабочие места. Численность занятых в малом среднем предпринимательстве на 1 октября 2019 года составила 214,8 тыс. человек, что на 7,2% превышает уровень соответствующей даты 2018 года.

Для развития предпринимательства в Туркестанской области реализуются государственные программы «Дорожная карта бизнеса-2020», «Еңбек», развития АПК, поддержки молодых специалистов «Жас кәсіпкер» и льготного финансирования многодетных семей «Кәсіпкер Ана». Также в 2019 году дан старт новой Программе льготного кредитования «Экономики простых вещей».

Меры по повышению инвестиционной привлекательности области

Туркестанская область привлекательна для иностранных инвесторов. Основными преимуществами региона являются выгодное географическое расположение и логистика, наличие автомагистрали «Западная Европа – Западный Китай», богатые природные ресурсы, человеческий капитал и низкие издержки на оплату труда, высокий потенциал развития АПК и туризма.

На территории Туркестанской области имеются площадки с готовой инфраструктурой и возможностью предоставления инвестиционных преференций. Это — специальная экономическая зона «Туркестан» и индустриальные зоны в районах. Проводится работа по созданию новой «Архитектуры работы с инвестициями» в целях консолидации деятельности всех заинтересованных участников данного процесса. Так, в области уже функционирует специальная инвестиционная компания «TURKISTAN INVEST», которая оказывает полный спектр услуг инвесторам по принципу «одного окна» с сопровождением на всех этапах жизненного цикла проекта в режиме 24/7. Также ведется работа по созданию единого информационного портала, содержащего информацию о потенциале региона и интерактивную инвестиционную карту с отображением свободных земельных участков и наличием необходимой инфраструктуры. Кроме того, акиматом области прорабатывается вопрос по созданию «Invest House», на площадке которого будут размещены все организации, призванные облегчить вхождение инвесторов.

В результате проделанной в 2019 году работы общий объем инвестиций в основной капитал с учетом дооценки составил 441,2 млрд тенге, что на 38,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Средства государственного бюджета составили 198,5 млрд тенге, доля — 45%, собственные средства — 199,2 млрд тенге, доля — 45,1%. Доля заемных средств составила 9,9%, или 43,5 млрд тенге.

Приоритетными отраслями вложения инвестиций являются промышленность, операции с недвижимым имуществом, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство, доля которых в общем объеме инвестиций составила 34%, 16,6% и 12,6% соответственно.

Развитие туристического потенциала региона

Туркестан, будучи золотой колыбелью исторического туризма, очень популярен среди туристов, как отечественных, так и иностранных. Туризм области обладает огромнейшим потенциалом. Туркестан, с древних времен считавшийся духовной столицей, может принимать в год более миллиона туристов.

В Туркестане функционируют необходимые для горожан и гостей города развлекательные центры, современные отели, культурно-исторические центры, драмтеатр, рестораны, Дома торжеств, аквапарк, спортивные объекты, базары и супермаркеты. Город может предоставить качественные услуги туристам.

Расположенные в области и вошедшие в культурное наследие ЮНЕСКО мавзолей Ходжа Ахмеда Яссави, древние городища Отрар и Сауран, находящийся в Отрарском районе мавзолей Арыстан Баба, мавзолеи Байдибек Ата, Домалак Ана и пещера Акмечеть в Байдибекском районе, неповторимая природа Тюлькубасского района, заповедники Аксу-Жабагылы, Каратау, государственный национальный природный парк Сайрам-Огем завораживают путешественников своей красотой.

Определение Туркестана как областного центра — новая страница в истории страны.

В соответствии с проектом Госпрограммы развития туристской индустрии в Республике Казахстан до 2023 года область включена в «Кластер возрождения Великого Шелкового пути». Город Туркестан определен как основной объект кластера. С каждым годом поток туристов, посещающих область, увеличивается.





В Туркестанской области растут объемы промышленного производства

По итогам 2019 года объем промышленного производства в Туркестанской области составил 500 млрд тенге. Из них 245 млрд тенге относятся к обрабатывающей промышленности. Показатели обрабатывающей промышленности увеличились в таких областях, как производство продуктов питания, легкая и химическая промышленность, машиностроение, фармацевтическое производство и в других неметаллических минеральных продуктах.

Как отмечают в областном акимате, в целях повышения темпов роста промышленного производства в 2019 году была проделана плодотворная работа по поддержке предпринимательства. В частности, в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития было выделено 22 млрд тенге. Всего было создано более 800 рабочих мест. К 2020 году планируется реализовать еще 11 проектов.

Правительством поручено увеличить долю местного контента в закупках государственного сектора. В связи с этим целевые показатели доли местного содержания в закупках товаров в сфере «Экономии простых веществ» государственными организациями были значительно увеличены в прошлом году. В частности, товары легкой промышленности выполнены на 60%, мебель — 62%, строительные материалы — 67%, продукты питания — 85%. По последнему направлению показатели Туркестанской области находятся по республике на первом месте.

Объем электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования составил 27 млрд тенге, индекс физического объема составил 108,7%, в отрасли «водоснабжение, канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов» объем работ составил 6,9 млрд тенге, или 132,9%.

Из важнейших видов продукции увеличено производство нефтепродуктов — на 9,4% (250,7 тыс. тонн), волокна хлопкового — на 4,4% (72,2 тыс. тонн), электричества — на 30,2% (512,6 млн кВт/час).

Туркестанская область — лидер по количеству действующих производителей продукции АПК

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 629,8 млрд тенге, что на 4,7% больше соответствующего периода прошлого года. В том числе продукция растениеводства — 355,3 млрд тенге, животноводства — 271,4 млрд тенге.

Во всех категориях хозяйств области реализовано 230,1 тыс. тонн мяса (в живом весе), произведено 722 тыс. тонн молока, 188,4 млн штук яиц.

По состоянию на 1 января 2020 года, во всех категориях хозяйств численность крупного рогатого скота составила 1 052,9 тыс. голов, овец и коз — 4 290,6 тыс. голов, лошадей — 346,4 тыс. голов, верблюдов — 30,3 тыс. голов.

К январю 2020 года в Казахстане в качестве производителей сельскохозяйственной продукции были зарегистрированы 17,4 тыс. юридических лиц, филиалов и представительств. При этом наибольшее число действующих юридических лиц, филиалов и представительств работает в Туркестанской области. На область также приходится максимальная концентрация действующих крестьянских и фермерских хозяйств.

Как проходит застройка города Туркестан?

Сегодня в Туркестане проходит активная застройка. Только в 2019 году построено 9 объектов — здание областного акимата, Визит центр, Дворец бракосочетания, Центр обслуживания населения, Амфитеатр, Музыкальный фонтан, Музыкальная школа, Школа олимпийского резерва, Восточная баня.

На сегодняшний день в административно-деловом и духовно-культурном центрах города Туркестан ведется строительство 15 культурно-социальных объектов, завершение которых планируется до конца текущего года.

В административно-деловом центре — 8 объектов — дворец спорта с бассейном, стадион на 7000 мест, дворец школьников, Дом департаментов, дом управлений, Конгресс холл, Цифровой офис, парк с аттракционами.

В духовно-культурном центре — 7 объектов — музей К.А. Ясави, центр «Ұлы Дала», реконструкция центра ремесленников, научно-универсальная библиотека, драматический театр, парк Первого Президента, Арбат.

За счет частных инвестиций ведется строительство (завершение в 2020 году) гостиничных комплексов «Rixos», «Hampton by hilton», «Нұр-Әлем», фитнес центр, мечеть на пять тысяч человек.

Начато строительство «Керуен Сарай» в духовно-культурном центре. Планируется завершить благоустройство в буферной зоне Мавзолея Х.А.Ясави. Также будет завершено строительство линейного парка вдоль проспекта Б. Саттарханова, площадь которого составляет свыше 20 га, и продолжение бульвара в административно-деловом центре.

Около 6 тыс. квартир введено в эксплуатацию в Туркестане

Объем строительных работ составил 182,1 млрд тенге, что на 129,1% больше соответствующего периода 2019 года.

На развитие жилищного строительства направлено 69,4 млрд тенге инвестиций, что на 99,8% больше соответствующего периода прошлого года.

В 2019 году за счет всех источников финансирования по Туркестанской области введено в эксплуатацию 620,4 тыс. м² или 5879 квартир, что на 160% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе: индивидуальный жилой дом — 2737 квартир, многоэтажный жилой дом — 3142 квартир.

По состоянию на 1.01.2020 года, количество очередников, нуждающихся в жилье по Туркестанской области, составляет 37 084 человек.

В 2019 году за счет государственного бюджета велось строительство 64 жилых домов общей площадью 231 тыс. м² или 3 413 квартир. По итогам года введено в эксплуатацию 46 жилых домов. 2 432 семьи, стоящие в очереди в местных исполнительных органах, обеспечены жильем.

В рамках программы «Нұрлы жер» в прошлом году в Туркестанской области планировалось сдать в эксплуатацию 550,6 тыс. м² жилья. По итогам года сдано в эксплуатацию 620,4 тыс. м² жилья или 5846 квартир.

Из 5846 квартир 176 — это служебное жилье, 2432 — арендное, 2737 — индивидуальные жилые дома и 501 относятся к частным застройщикам. В результате намеченный на начало года план выполнен более чем на 129%.

Кроме того, в этом году за счет государственного бюджета по созданию арендного жилого фонда без права выкупа в Туркестанской области ожидается ввести в эксплуатацию 64 жилых дома, а до конца года — 44.

Вместе с тем, с прошлого года в области за счет средств государственного бюджета на общую сумму 5,6 млрд тенге продолжается строительство 24 облигационных 7-этажных жилых домов на 48, 72 и 84 квартир.

Также через СПК «Туркестан» ведется строительство 47 жилых домов. Через индивидуальных застройщиков продолжается строительство 65 жилых домов на 3286 квартир.

В Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается

Численность экономически активного населения области в ІІІ квартале 2019 года составила 796,9 тыс. человек, число безработных — 40,4 тыс. человек, уровень общей безработицы — 5,1%.

По Туркестанской области уровень безработицы ежегодно уменьшается на 0,1% (в 2018 году 5,2%, по итогам ІІІ квартала 2019 года – 5,1%). В целях уменьшения уровня безработицы в рамках государственной программы «Еңбек» в 2019 году мерами трудоустройства охвачено 95 980 человек, создано около 25 тысяч новых рабочих мест в разных отраслях экономики.

В рамках первого направления программы «Обеспечение участников Программы техническим и профессиональным образованием и краткосрочным профессиональным обучением» запланировано направить 9 143 человек. Из числа молодежи выпускников школ 9-11 классов, граждан, не имеющих профессионального образования и не поступивших в учебные заведения, 3 401 человек будут охвачены техническим и профессиональным обучением (срок обучения 2,5 года), фактически направлено 3401 человек (100%). На краткосрочные курсы обучения планируется направить 5 742 человек, фактически направлено 5 746 человек (100%).

По второму направлению «Развитие массового предпринимательства» планируется охватить 11412 человек, из них:

1 320 человек обучение основам предпринимательства в рамках проекта Бизнес-Бастау, фактически направлено 2 065 человек, завершили и получили сертификат 1 914 человек.

2 000 человек выдача микрокредитов, 1 859 человек получили микрокредиты;

7 892 человек запланировано выдача грантов, фактически выдано 7 903 грантов;

200 человек выдача микрокредитов за счет финансовых организации, 1160 человек получили микрокредиты.

В рамках третьего направления «Развитие рынка труда через содействие занятости населения и повышения мобильности трудовых ресурсов» планируется охватить мерами трудоустройства 59048 человек.

На 1 января 2020 года оказаны меры по трудоустройству 73 846 человек, из них:

на постоянные места трудоустроено 54 463 человек ;

на создаваемые новые рабочие места — 2573 человек.

на социальные рабочие места направлено 4431 человек;

на молодежную практику направлено 6783 человек;

на общественные работы направлено 5596 человек.

В результате проведенных работ по итогам III квартала 2019 года:

уровень безработицы составил 5,1%;

уровень молодежной безработицы 4,2%;

уровень женской безработицы 7%.

На 1 января 2020 года создано 29248 рабочих мест, из них:

1094 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жер»;

294 рабочих мест в рамках программы «Нұрлы жол»;

1210 рабочих мест в рамках программы индустриально-инновационного развития;

290 рабочих мест в рамках программе «Дорожная карта бизнеса 2020»;

4630 рабочих мест по программе «Развитие территории»;

2418 рабочих мест по программе «Развитие регионов до 2020 года»;

1476 рабочих мест по программе «Развитие образования и науки до 2019 года»;

14908 рабочих мест создано в рамках государственных, отраслевых программ.

Из числа созданных рабочих мест через центры занятости трудоустроены 2573 человек.

Медицинские организации Туркестанской области на должном уровне готовы к работе в системе ОСМС

В 2019 году на строительство 9 объектов здравоохранения из бюджета предусмотрено 6,1 млрд тенге из них из республиканского бюджета — 5 млрд тенге, из областного бюджета — 1,1 млрд тенге.

На укрепление материально-технической базы предусмотрено 7,6 млрд тенге.

Сеть государственных учреждений здравоохранения включает 788 объектов, в том числе: больницы – 31, амбулаторно-поликлинические учреждения, медпункты, фельдшерско-амбулаторные пункты, прочие организации — 757.

С 1 января текущего года вступила в силу новая система гарантированного бесплатного медицинского обслуживания и новый пакет обязательного социального медицинского страхования. Взносы могут отличаться, но каждый застрахованный получит объем медицинской помощи, в которой он заинтересован. Предполагается, что охват населения медицинскими услугами в рамках OСМС будет превышать 95% по всей стране (пороговый уровень, предложенный для внедрения OСМС, будет не менее 80%). В Туркестанском регионе этот охват составляет 91,6%, населения. В области зарегистрировано 114 объектов здравоохранения. Филиал НАО «ФСМС» Туркестанской области в 2019 году заключил договоры с 75 поставщиками, в том числе с 40 государственными (51,3%) и частными 35 (48,7%) организациями. На сегодняшний день терминалы самообслуживания с функцией приема взносов граждан в ОСМС установлены в больницах Байдибекского, Тюлькубасского, Сарыагашского, Ленгерского, Абайского, Арысского, Кентауского, Ордабасинского, Сузакского, Асыката, Мырзакентского, Казыгуртского, Шардаринского, Атакентского, Жетысайского, Толебийского районов и в городских поликлиниках Туркестан, Кентау, Ленгер. Медицинские организации городского и районного уровня 100% обеспечены доступом к интернету, наблюдается полное обеспечение цифровизацией. В настоящее время в области функционируют 3 медицинских информационных систем (ДАМУМЕД, КАЗМЕДИНФОРМ, помощь).

В регионе большое внимание уделяется привлечению социально незащищенных категорий граждан к постоянной работе. Кроме того, согласно распоряжению Главы государства зарплата 5300 врачей в регионе увеличилась на 30%, а зарплата более 18 тыс. специалистов среднего звена — на 20%.

В 2019 году завершено строительство и сдано 8 объектов здравоохранения (заказчик областное управление строительства): Жетысайская городская поликлиника на 500 посещений в смену в Жетысайском районе, районная поликлиника на 250 посещений в смену в поселке Атакент Мактааральского района, районная поликлиника на 250 посещений в смену в поселке Мырзакент Мактааральского района, городская поликлиника на 500 посещений в смену в г. Кентау, районная поликлиника на 500 посещений в смену в с. Аксукент, Сайрамского района, строительство здания на 150 коек пристройки к зданию областного перинатального центра №3 в г. Туркестан, строительство врачебной амбулатории «Кызылжар» в сельском округе Кызылжар Сарыагашского района, строительство сельской поликлиники в селе Каратобе сельского округа Дербисек Сарыагашского района.

По программе «Повышение квалификации и переподготовка кадров» прошли повышение квалификации 2587 специалистов, в том числе 149 специалистов прошли стажировку в зарубежных клиниках (Новосибирск, Москва, Турция).

Упор в образовании — на инклюзивность

Охват детей дошкольным образованием от 1 года до 6 лет составляет 96,4%, от 3 до 6 лет — 100%.

В области действует 899 общеобразовательных школ с контингентом 481,3 тыс. учащихся. Из них 899 школ телефонизировано и подключено к сети Интернет. В 899 школах установлены 2 675 интерактивные доски. В школах имеется 42,8 тыс. единиц компьютерной техники, или на 1 компьютер приходится в среднем 10,5 учащихся.

В 2020 году на строительство 47 объектов образования на 13870 ученических мест из государственного бюджета выделено 11,5 млрд тенге, до конца года планируется сдать в эксплуатацию 12 объектов образования на 4570 ученических мест.

За счет этого строительства будет решена проблема двух аварийных школ и одной школы трехсменного обучения.

Вопросы остальных 5 аварийных школ и 4 школ с трехсменным обучением будут полностью решены в течение 2021-2023 годов.

В планах туркестанских педагогов — наладить систему инклюзивного образования. В ноябре 2019 года в г. Туркестан открылся ресурсный центр инклюзивного образования. В новом центре созданы все условия для особенных детей и их семей. Здесь они могут получить квалифицированную помощь таких специалистов, как дефектолог, психолог, логопед, физиотерапевт, массажист, тифлопедагог. Услуги оказываются детям и их семьям бесплатно и по месту жительства. Более 300 детей с особыми образовательными потребностями смогут получить высококвалифицированную помощь команды узких специалистов.