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Как развивается туризм в Улытауском районе

Автор:  
Агата Мухамеджанова
28 Мая 2021, 17:18
Как развивается туризм в Улытауском районе

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В Улытау особое внимание уделяется развитию туризма, жилищной и досуговой сферам. В селе возводят по два 16- и 8-квартирных дома. Построили Визит-центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона Женис Касымбек побывал на стройплощадках четырёх многоквартирных жилых домов. Строительство ведётся за счёт частных инвестиций. Жильё будет арендным, с правом выкупа.

А также посетил визит-центр, который должен стать драйвером развития туризма в районе. В нём есть всё для удобства туристов: гостиница, конференц- и информационный залы. В визит-центре туристы смогут получить информацию о природных и исторических памятниках Улытау в виде наглядной экспозиции.

Улытау в перспективе должен стать центром этнографического туризма.

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Женис Касымбек не оставил без внимания и посёлок Карсакпай. Там он осмотрел ФОК, который должны ввести в эксплуатацию в этом году. Он рассчитан на 100 мест. Руководитель управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев отметил, что отопление в спорткомплексе будет центральным.

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В Карсакпайском агротехническом колледже, который нуждался в ремонте, главе области показали результат проведённых строительных работ и рассказали об организации учебного процесса. Сегодня здесь обучаются 120 человек.

В завершение рабочей поездки по Улытаускому району Женис Касымбек поручил контролировать ход строительства ФОКа в Карсакпае.

«Важно, чтобы объект сдали вовремя и жители к осени смогли уже здесь заниматься», – сказал аким области.

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Карагандинская область   Туризм   Акимат   Спорт   Строительство   Жилье   Регионы  
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