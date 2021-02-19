Как развивается туризм в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестан достоин стать мировым центром туризма. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Развитие этой отрасли в городе Туркестане, повышение его потенциала и привлекательности для гостей - главные требования сегодняшнего дня. Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев на отчетной встрече с населением поделился планами, намеченными в туристической сфере в этом году.

«Первый Президент - Елбасы Н. А. Назарбаев поручил развивать Туркестан не только как областной центр, но и как культурно-духовную столицу тюркского мира в целом. Для этого в 2019 году в городе начали строить 23 объекта. На сегодня в административно-деловом центре сданы в эксплуатацию 14 объектов», - проинформировал Умирзак Шукеев.

Аким области отметил, что в этом году поток туристов и количество посетителей планируется увеличить до двух миллионов человек. Откроют туристический комплекс «Керуен Сарай» и «Туристско-рекреационный комплекс Каскасу». Кроме того, начали строить высокоскоростную железную дорогу между Туркестаном, Шымкентом и Ташкентом.

«Для развития туризма на международном уровне в рамках Форума межрегионального сотрудничества Узбекистана и Казахстана с участием глав правительств, а также Ташкентской, Самаркандской, Бухарской и Туркестанской области подписано четырехстороннее соглашение по разработке комбинированных туров и их продвижению на мировых рынках. В этом году реализуют проект высокоскоростной железной дороги между Туркестаном, Шымкентом и Ташкентом. Это поможет развитию экономического сотрудничества и туризма между двумя странами», - заявил У. Шукеев.

Отметим, для превращения города Туркестан в духовный центр тюркского мира и привлечения туристов вокруг мавзолея Х. А. Яссауи функционирует музей под открытым небом, амфитеатр и места культурного отдыха. С учетом потребности в кадрах в Казахстане и повышения качества оказываемых в городе услуг в Туркестане открыли Международный университет туризма и гостеприимства.

«Наша область богата историческими и культурными объектами. В регионе активно развиваются историко-познавательный туризм в направлении городов Туркестан, Кентау и Отырарского, Ордабасинского, Байдибекского районов, лечебно-оздоровительный туризм на территории курорта Сарыагаш, экологический туризм в Тюлькубасском, Толебийском и Казыгуртском районах. Одним из направлений также является запуск проекта «Туристско-рекреационный комплекс Каскасу», который занимает особое место в развитии туризма», - подчеркнул глава региона.

В историческом центре Туркестана открыт «Визит центр», где информируют о туристических объектах области, в том числе историко-культурных, лечебно-оздоровительных и природных местах по принципу «одного окна». В центре туристы могут получить информацию об истории региона, местах проживания и общественного питания в городе.

На территории исторического центра Туркестана за счет частных инвестиций строится многофункциональный туристический комплекс «Керуен Сарай», не имеющего аналогов в республике. Объем инвестиций - 88 млрд. тенге. Здесь будут работать крытые рынки, восточный базар, торговые центры, водоканалы для плавания на лодках и гондолах, развлекательный центр, а также гостиницы международного уровня. Проект внесет значительный вклад в развитие экономики региона и создаст 600 рабочих мест.