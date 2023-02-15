Как развивается специальная экономическая зона Qyzyljar в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На территории специальной экономической зоны Qyzyljar в Северо-Казахстанской области зарегистрировали семь участников. Два проекта реализовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На коллегии управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития директор СЭЗ Нурбек Кожахметов сообщил, что за 2019-2022 годы привлекли 18 млрд тенге инвестиций, в том числе около 7 млрд – иностранных. Произвели продукции на 47,7 млрд тенге, экспортировали - на 1,9 млрд тенге, выплатили более 129 млн тенге налогов.

ТОО «Петропавловский электротехнический завод» выпустил за прошлый год 1 318 трансформаторов. Изделия на 94% экспортируются в Россию.

На заводе компании CLAAS за два года собрали более 400 единиц техники. В этом году планируют – 478, в том числе 100 тракторов, 166 комбайнов, 149 жаток, 63 посевных комплекса.

На стадии реализации на территории СЭЗ Qyzyljar - пять проектов.

Совместно с иностранным инвестором планируется открытие завода по производству легких стальных тонкостенных конструкций. По словам Нурбека Кожахметова, материал востребован при строительстве молочно-товарных ферм. При полном цикле производства завод будет выпускать до 4 тысяч тонн изделий в год. Проект оценивается в 1,3 млрд тенге.

Немецкая компания Reimann планирует наладить в регионе производство прицепной сельскохозяйственной техники. Сумма проекта составит 1,4 млрд тенге. Мощность - 150 единиц техники в год.

Российский инвестор намерен реализовать проект по производству железобетонных труб методом вибропрессования. Аналогичное предприятие расположено в Московской области. Общая стоимость проекта - 2,9 млрд тенге.

Компания Nord Panels готова на территории СЭЗ организовать выпуск фанеры и древесно-стружечных плит.Сумма проекта - около 8 млрд тенге. На заводе откроются до 500 новых рабочих мест. Запустить его рассчитывают в конце этого года.

На территории СЭЗ реализовывался проект по строительству современной многопрофильной больницы турецким инвестором. С прошлого года работы на объекте приостановили.

«Прорабатываются пять инвестиционных проектов для реализации на территории СЭЗ Qyzyljar. В частности, ТОО «Машиностроительный завод «Казтехмаш» планирует наладить производство сельскохозяйственной техники, ОАО «Хлебпром», входящее в 100 крупнейших кондитерских компаний в мире - построить завод по приготовлению донатов с полным циклом производства, ТОО «TFA GROUP» - запустить производство керамического кирпича, ТОО «Атамекен Агро» - открыть маслоэкстракционный завод и ТОО «СеверЭлектроЩит» планирует наладить производство электротехнической продукции», - сообщил Нурбек Кожахметов.

Он добавил, что идут переговоры с потенциальными инвесторами из России, которые планируют реализовать проекты по созданию высокотехнологического производства гибкой упаковки с печатью и производству полиграфических красок.

После коллегии в управлении сообщили, что прошла встреча с ООО «УРАЛКРАН». Компания рассматривает возможность создания на Петропавловском заводе тяжелого машиностроения производства подъемно-транспортного оборудования: мостовых, козловых, консольных и башенных кранов. В том числе обсуждали альтернативный вариант открытия производства на территории СЭЗ Qyzyljar.

Специальную экономическую зону Qyzyljar создали в регионе в 2019 году. Общая территория составляет 212,3 га, разделена на четыре субзоны.