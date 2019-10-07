Специальную экономическую зону создали в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области создали специальную экономическую зону «Qyzyljar», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, это единственная специальная экономическая зона в приграничных регионах Казахстана и России, включающая производство и переработку пищевой продукции, строительных материалов, мебели, электроники и машиностроения. Бизнесу предоставят налоговые льготы, государство подведет всю инфраструктуру.

«Дорогие друзья, хочу поделиться с вами хорошей новостью. Cегодня принято Постановление Правительства РК о создании специальной экономической зоны «Qyzyljar». Это значимый день для Северо-Казахстанской области. На территории СЭЗ будет создано 3 тыс. новых рабочих мест. На первом этапе сумма инвестиций составит 160 млрд тенге. СЭЗ «Qyzyljar» будет действовать 25 лет, за это время планируется выпустить продукцию на сумму 1,5 трлн тенге», - написал Кумар Аксакалов на своей странице в Facebook.

Местные власти ожидают заинтересованность инвесторов из других областей РК, дальнего зарубежья, приграничных регионов России.