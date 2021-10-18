Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Нефть/газ

Как развивается производство нефтегазохимии в Казахстане

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
18 Октября 2021, 12:34
Как развивается производство нефтегазохимии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О создании нефтегазохимических производств в Казахстане заговорили еще в далеком 2004 году. Была разработана программа развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 гг. На сегодня при непосредственном участии АО «НК «КазМунайГаз» на 90% завершены строительно-монтажные работы на площадке завода по производству полипропилена, передает МИА «Казинформ».

В 2007 году было разработано ТЭО проекта строительства завода по производству полипропилена и полиэтилена. Для реализации газохимических проектов и создания газохимического кластера было создано ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), вошедшее в структуру АО «Самрук-Казына». В 2015 году оператор проекта KPI подписал ЕРС-контракт (строительство объекта под ключ) с Китайской национальной химико-инжиниринговой компанией. Практическая реализация этого комплекса началась в 2017 году.

На сегодня при непосредственном участии АО «НК «КазМунайГаз» на 90% завершены строительно-монтажные работы на площадке завода по производству полипропилена. В реализации проекта задействованы 3,5 тысячи человек. После ввода в эксплуатацию завода будет создано 586 новых рабочих мест. Проектная мощность завода составляет до 500 тысяч тонн полипропилена в год. На первоначальном этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассортиментный ряд будет увеличен до 65 марок. Завершение строительства завода по производству полипропилена планируется уже до конца текущего года. В начале 2022 года планируется начать пуско-наладочные работы.

В качестве сырья для производства полипропилена будет использоваться пропан с Тенгизского месторождения, договор о поставке которого был подписан между АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Тенгзишевройл» в сентябре 2021 года. Ежегодный объем поставки пропановой фракции составит 550 тысяч тонн.

В рамках 2-й фазы развития газохимического комплекса предусмотрена реализация проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью до 1,250 млн тонн полиэтилена в год. Стоимость данного проекта составляет около 7,6 млрд $. Для реализации такого проекта необходимо привлечение инвестора, имеющего достаточный опыт строительства таких производств. Учитывая, что производство нефтехимической продукции отнесено к классам производств высокой степени опасности, то необходимо привлечение партнера, способного обеспечить все степени промышленной и экологической безопасности производства. Мировой рынок нефтехимии ввиду технологических и коммерческих особенностей по операционному управлению и сбыту продукций является крайне узким специфическим рынком, представленным в основном крупными производителями США, Европы, Китая и России. В течение нескольких лет АО «НК «КазМунайГаз» велись переговоры с крупнейшими мировыми производителями полиэтилена, по итогам которых в начале октября 2021 года в рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY между АО «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Сибур Холдинг» подписано соглашение по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау.

ПАО «СИБУР Холдинг» является крупнейшим российским нефтехимическим холдингом и входит в ТОП-10 мировых производителей полиэтилена, что может говорить о высокой степени доверия производителя мирового уровня к перспективе реализации казахстанского нефтехимического проекта.

Стороны определили условия сотрудничества на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в рамках реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена и завершающемся строительстве завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Доля участия АО «НК «КазМунайГаз» в совместном проекте составит 60%, ПАО «СИБУР Холдинг» - 40%. До 2027 года планируется завершить строительство завода по производству полиэтилена.

Реализацией нефтехимических проектов и их эксплуатацией будет заниматься АО «НК «КазМунайГаз».

Кроме того, разрабатывается комплексная программа развития нефтехимической отрасли Казахстана, что является необходимым условием для создания всей цепочки переделов до конечной готовой продукции товаров промышленного и бытового назначения, включая научно-исследовательские и конструкторские работы, а также подготовку кадров в Казахстане.

Какая выгода от этого Казахстану?

1. ежегодный вклад в ВВП РК – до 1,2%;

2. привлечение иностранных инвестиций - $6,2 млрд.;

3. налоговые поступления в бюджет страны - $5,5 млрд.;

4. создание рабочих мест:

- на период эксплуатации – 875 рабочих мест;

- на период строительства – порядка 8 000 рабочих мест;

5. трансферт передовых зарубежных технологий пиролиза и полимеризации этилена;

6. реализация крупнейшего в регионе нефтехимического проекта с экспортно-ориентированной продукцией с ежегодной выручкой более $2 млрд.

На сегодня можно с уверенностью утверждать, что создание газохимического кластера в Казахстане не станет очередным торжественным перерезанием ленточки и нажатием кнопки пуска нового производства, а является следствием всей цепочки модернизации нефте- и газоперерабатывающих производств Казахстана, инициированной АО «НК «КазМунайГаз», с выпуском новых видов продукции, востребованных как на рынке страны, так и за ее рубежом.

КазМунайГаз   Промышленность   Строительство   Нефть  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая