Как развивается производство нефтегазохимии в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О создании нефтегазохимических производств в Казахстане заговорили еще в далеком 2004 году. Была разработана программа развития нефтехимической промышленности на 2004-2010 гг. На сегодня при непосредственном участии АО «НК «КазМунайГаз» на 90% завершены строительно-монтажные работы на площадке завода по производству полипропилена, передает МИА «Казинформ».

В 2007 году было разработано ТЭО проекта строительства завода по производству полипропилена и полиэтилена. Для реализации газохимических проектов и создания газохимического кластера было создано ТОО «Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.» (KPI), вошедшее в структуру АО «Самрук-Казына». В 2015 году оператор проекта KPI подписал ЕРС-контракт (строительство объекта под ключ) с Китайской национальной химико-инжиниринговой компанией. Практическая реализация этого комплекса началась в 2017 году.

На сегодня при непосредственном участии АО «НК «КазМунайГаз» на 90% завершены строительно-монтажные работы на площадке завода по производству полипропилена. В реализации проекта задействованы 3,5 тысячи человек. После ввода в эксплуатацию завода будет создано 586 новых рабочих мест. Проектная мощность завода составляет до 500 тысяч тонн полипропилена в год. На первоначальном этапе планируется выпуск 11 марок полипропилена, в перспективе ассортиментный ряд будет увеличен до 65 марок. Завершение строительства завода по производству полипропилена планируется уже до конца текущего года. В начале 2022 года планируется начать пуско-наладочные работы.

В качестве сырья для производства полипропилена будет использоваться пропан с Тенгизского месторождения, договор о поставке которого был подписан между АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «Тенгзишевройл» в сентябре 2021 года. Ежегодный объем поставки пропановой фракции составит 550 тысяч тонн.

В рамках 2-й фазы развития газохимического комплекса предусмотрена реализация проекта строительства завода по производству полиэтилена мощностью до 1,250 млн тонн полиэтилена в год. Стоимость данного проекта составляет около 7,6 млрд $. Для реализации такого проекта необходимо привлечение инвестора, имеющего достаточный опыт строительства таких производств. Учитывая, что производство нефтехимической продукции отнесено к классам производств высокой степени опасности, то необходимо привлечение партнера, способного обеспечить все степени промышленной и экологической безопасности производства. Мировой рынок нефтехимии ввиду технологических и коммерческих особенностей по операционному управлению и сбыту продукций является крайне узким специфическим рынком, представленным в основном крупными производителями США, Европы, Китая и России. В течение нескольких лет АО «НК «КазМунайГаз» велись переговоры с крупнейшими мировыми производителями полиэтилена, по итогам которых в начале октября 2021 года в рамках XIV Евразийского форума KAZENERGY между АО «Самрук-Казына», АО «НК «КазМунайГаз» и ПАО «Сибур Холдинг» подписано соглашение по базовым условиям сотрудничества по нефтегазохимическим проектам на территории специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» в Атырау.

ПАО «СИБУР Холдинг» является крупнейшим российским нефтехимическим холдингом и входит в ТОП-10 мировых производителей полиэтилена, что может говорить о высокой степени доверия производителя мирового уровня к перспективе реализации казахстанского нефтехимического проекта.

Стороны определили условия сотрудничества на базе интегрированного газохимического комплекса в Атырау в рамках реализации проекта строительства завода по производству полиэтилена и завершающемся строительстве завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год. Доля участия АО «НК «КазМунайГаз» в совместном проекте составит 60%, ПАО «СИБУР Холдинг» - 40%. До 2027 года планируется завершить строительство завода по производству полиэтилена.

Реализацией нефтехимических проектов и их эксплуатацией будет заниматься АО «НК «КазМунайГаз».

Кроме того, разрабатывается комплексная программа развития нефтехимической отрасли Казахстана, что является необходимым условием для создания всей цепочки переделов до конечной готовой продукции товаров промышленного и бытового назначения, включая научно-исследовательские и конструкторские работы, а также подготовку кадров в Казахстане.

Какая выгода от этого Казахстану?

1. ежегодный вклад в ВВП РК – до 1,2%;

2. привлечение иностранных инвестиций - $6,2 млрд.;

3. налоговые поступления в бюджет страны - $5,5 млрд.;

4. создание рабочих мест:

- на период эксплуатации – 875 рабочих мест;

- на период строительства – порядка 8 000 рабочих мест;

5. трансферт передовых зарубежных технологий пиролиза и полимеризации этилена;

6. реализация крупнейшего в регионе нефтехимического проекта с экспортно-ориентированной продукцией с ежегодной выручкой более $2 млрд.

На сегодня можно с уверенностью утверждать, что создание газохимического кластера в Казахстане не станет очередным торжественным перерезанием ленточки и нажатием кнопки пуска нового производства, а является следствием всей цепочки модернизации нефте- и газоперерабатывающих производств Казахстана, инициированной АО «НК «КазМунайГаз», с выпуском новых видов продукции, востребованных как на рынке страны, так и за ее рубежом.