Как развивается массовый спорт в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства в стране проводится работа по развитию спорта среди молодежи и подростков, увеличению количества граждан, занимающихся спортом. Увеличивается количество спортивных секций, налаживается вопрос цифровизации отрасли. Что делается в Казахстане для развития массового спорта и физкультуры, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В своем Послании от 1 сентября 2021 года Глава государства подчеркнул важность создания всех условий для занятия массовым, а также детским спортом, путем поэтапного строительства определенной спортивной инфраструктуры.

Министерством культуры и спорта РК на основе проведенного анализа совместно с местными исполнительными органами в 2021 году разработан проект плана развития спортивной инфраструктуры, который включает строительство новых объектов, модернизацию и дополнительное оснащение на базе действующих организаций образования.

30 декабря 2020 года был принят Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, физической культуры и спорта», направленный на дальнейшее развитие массового спорта.

По поручению Главы государства с 1 января 2021 года была установлена доплата для учителей физической культуры детских садов, школ и колледже. Таким образом, предусмотрено установление доплаты учителям физкультуры в размере 100% от базового должностного оклада за организацию и ведение спортивных секций в школах. Также будет увеличена в два раза заработная плата тренеров-преподавателей.

Также по поручению Президента повышена зарплата работников специализированных школ и колледжей в сфере культуры и спорта, которая до 2023 года будет расти на 25% ежегодно. Для работы с населением предусмотрено обеспечение штатными единицами инструкторов спорта.

Меры для развития массового спорта

По данным руководителя управления развития массового спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Мейрамбека Махамбетова, по итогам 2021 года в республике на системной основе занимаются физкультурой и спортом 6 534 919 человек, что составляет 34,28% населения страны. Из них 2 048 284 занимаются физкультурой и спортом в сельской местности. По сравнению с 2020 годом, количество занимающихся спортом увеличилось на 581 084 человека.

«В коллективах физической культуры и спорта создано 127 000 спортивных секций (из них в сельской местности – 68 982). По итогам 2021 года в настоящее время в республике функционируют 602 детско-юношеских клуба с охватом 223 118 детей и подростков, 119 детско-юношеских клубов физической подготовки», - сказал руководитель управления развития массового спорта.

Руководитель управления отметил, что, согласно статистическим данным, доля населения с особыми потребностями, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 12,7%. По его словам, за счет числа людей, не имеющих противопоказаний к занятиям физкультурой и спортом, количество занимающихся достигло 48 565 человек, а в сельской местности -12 711 человек.

«По итогам прошлого года установлено, что доля граждан, занимающихся национальными видами спорта (от общего количества занимающихся физической культурой и спортом) в 2020 году составила 432 457 или 7,9%, а в 2021 году - 489 526 или 8,0%», - приводит данные Мейрамбек Махамбетов.

Программа «Доступный спорт»

В целях развития и пропаганды массового спорта планомерно проводится работа по реализации в стране программы «Доступный спорт».

По словам М. Махамбетова, программа будет запущена в 2022 году в городах областного значения, а именно в Актау, Талдыкоргане, Петропавловске, Семее, а также в городах республиканского значения Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«В дальнейшем программа будет реализована во всех регионах республики. В рамках данной программы будут охвачены такие виды спорта как скандинавская ходьба, бег, гимнастика (йога, фитнес), стритворкаут, настольный теннис, лыжные гонки и массовые катания на коньках», - отмечает руководитель управления Мейрамбек Махамбетов.

Пропаганда здорового образа жизни

Руководитель управления развития массового спорта Комитета по делам спорта и физической культуры отметил, что, согласно комплексному плану, проводится ряд республиканских спартакиад: в частности, спартакиады среди профессиональных союзов, местных исполнительных органов, центральных государственных органов, медицинских работников, работников средств массовой информации.

В рамках празднования Дня Первого Президента РК и 30-летия Независимости РК в Казахстане провели активную работу по развитию массового спорта, пропаганде здорового образа жизни среди населения и укреплению здоровья нации. В частности, в столице Казахстана был официально открыт зимний лыжный сезон, в котором приняли участие более трехсот жителей столицы.

«Также в триатлон парке столицы прошли соревнования по зимнему бегу под названием Qysqy jugiru, в которых приняли участие около 250 жителей и гостей города. Участники соревновались в пяти возрастных категориях: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше», - проинформировал Мейрамбек Махамбетов.

По его словам, по инициативе партии Nur Otan, а также при поддержке акимата столицы и федерации настольного тенниса Нур-Султана, во Дворце Независимости состоялся турнир по настольному теннису среди государственных служащих. В мероприятии приняли участие 80 госслужащих.

Спикер отметил, что 31 декабря 2021 года по всей республике состоялся массовый забег «Новогодний забег – 2022» в поддержку акции против пандемии.

«Главная цель акции - максимально вовлечь людей в здоровый образ жизни. С таким же названием в разных уголках страны прошла акция массового забега, в которой приняли участие все желающие и любители спорта», - сказал руководитель управления.

Вместе с тем, с участием заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова от 14 декабря 2021 года в Нур-Султане прошла церемония награждения лучших спортивных организаций и спортивных деятелей страны.

По итогам 2021 года определены номинации: «Лучший меценат», «Лучший сельский тренер года», «Лучший инструктор-методист сельской местности», «Лучший специалист в области физической культуры и спорта», «Лучший директор общеобразовательной организации», «Лучший учитель физической культуры на селе», «Лучшая спортивная организация года», «Лучший районный отдел физической культуры и спорта». Победители были награждены дипломами и денежными премиями.

«По итогам прошлого года за лучшую публикацию о физической культуре и спорте журналистам была присуждена премия известного спортивного журналиста, публициста Сейдахмета Бердикулова. Лауреаты награждены нагрудными знаками, дипломами и денежными премиями», - сказал Мейрамбек Махамбетов.

По словам руководителя управления, в целях пропаганды здорового образа жизни, привлечения населения к систематическим занятиям физкультурой и спортом, удовлетворения его потребности в определении собственного здоровья и уровня физической подготовленности в летний и зимний сезоны по республике на постоянной основе проводятся и президентские тесты физической подготовленности населения.

По его данным, в 2021 году в сдаче президентских тестов приняли участие 2 675 044 человека, из них 492 083 человека выполнили нормативы на испытания, демонстрирующие силу, выносливость, скорость и ловкость.

Как развивается массовый спорт в столице

Как сообщили в столичном акимате, для развития массового спорта в Нур-Султане изучен лучший мировой опыт и разработана специальная программа.

В рамках программы в регионе проводились дворовые лиги по игровым видам спорта (футбол, стритбол). Кроме того, созданы все условия для занятий спортом горожан.

В частности, в городе имеются 318 открытых футбольных полей, 23 «street workout» площадки, а также 40 специальных баскетбольных площадок.

Учитывая приостановку спортивных мероприятий в связи с глобальной пандемией коронавируса, в целях повышения интереса жителей столицы к спорту каждый месяц проводятся онлайн-соревнования по бегу и велопробегу.

Горожане могут бегать в любое удобное для них время, в любом месте и парке, также делиться своими впечатлениями через приложение Strava. Кроме того, в целях развития массового спорта в соответствии с современными требованиями разрабатывается проект «Smart sport», чтобы спорт стал еще доступнее для населения. Через одно мобильное приложение планируется охватить всю спортивную инфраструктуру города, залы, где проводятся тренировки по различным видам спорта, тренеров в спортивных учреждениях, спортивные мероприятия и другую информацию. В целом, эта станет платформой, где горожане смогут свободно обмениваться мнениями.