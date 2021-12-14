Как развивается инклюзивное образование в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Одной из важнейших мер по поддержке особых детей является создание специальных условий для получения образования. Для этого открываются кабинеты психолого-педагогической коррекции, специальные детские сады и школы. О том, как развивается инклюзивное образование в Казахстане читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

В номенклатуру организаций образования включены кабинеты поддержки инклюзии

На сегодняшний день в стране действует 82 областных, городских и районных ПМПК, 207 кабинетов психолого-педагогической коррекции, 14 реабилитационных центров, 98 специальных школ, 38 специальных детских садов, более 400 кабинетов поддержки инклюзии. Специальные условия для лиц с особыми образовательными потребностями созданы в 2972 государственных дошкольных организациях и 4426 общеобразовательных школах.

«В соответствии с Законом «Об образовании» специальные условия для получения образования детьми с особыми образовательными потребностями включают учебные, специальные, индивидуальные и коррекционно-развивающие программы и методы обучения, технические и иные средства, среду жизнедеятельности, психолого-педагогическое сопровождение, медицинские, социальные услуги. С 2021 года на законодательном уровне утверждена норма по адаптации учебных программ в соответствии с индивидуальными особенностями развития и потенциальными возможностями детей с особыми образовательными потребностями», - отметили в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Одним из важных условий является сопровождение ребенка при включении его в общеобразовательную среду. Приказом министерства в номенклатуру организаций образования включены кабинеты поддержки инклюзии. 525 педагогов-ассистентов в школах сопровождают особых детей во время учебно-воспитательного процесса.

В рамках Дорожной карты «Қамқорлық» в 2020 году открыто 16 кабинетов поддержки инклюзии в общеобразовательных школах Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской, Туркестанской областях и города Нур-Султан. Помимо этого в рамках местного бюджета и государственно-частного партнерства в 2020 году в организациях образования открыты более 332 кабинетов поддержки инклюзии с охватом 2 889 детей с ООП.

В кабинетах поддержки инклюзии работают 396 специальных педагогов, 55 учителей, 189 психологов, 443 педагога-ассистента

«Сегодня функционируют 400 кабинетов поддержки инклюзии, 68 из которых открыты в 2021 году. В них психолого-педагогической поддержкой охвачено 3666 детей, работают 370 специальных педагогов, 313 психологов, 596 педагогов-ассистентов. Кроме этого, еще 525 педагогов-ассистентов в школах сопровождают детей с особыми образовательными потребностями во время учебно-воспитательного процесса. Ведется работа по включению педагогов-ассистентов в штатное расписание дошкольных организаций», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Принят подушевой норматив финансирования детей с особыми образовательными потребностями

В государственном стандарте образования учтены нормы наполняемости классов и групп детьми с ООП, нормы в части обучения детей по индивидуальным планам и программам. Приказом министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций» разработано и утверждено более 400 специальных учебных программ. Законом РК «О внесений изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам инклюзивного образования» от 26 июня 2021 года № 56-VII утверждены нормы по реализации государственного образовательного заказа на специальную психолого-педагогическую поддержку детей с особыми образовательными потребностями. Государственный заказ будет реализован с 1 сентября 2022 года.

Кроме того, для поддержки инклюзивного образования приказом министра образования и науки РК «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения» принят подушевой норматив финансирования детей с особыми образовательными потребностями.

«Законом «Об образовании» регламентируется ответственность руководителя организации образования за нарушение типовых правил приема на обучение детей с ООП в организации образования или несоздание специальных условий для получения образования. Пересмотрены нормы в части оснащения организаций образования специальной мебелью и оборудованием. В соответствии с международными требованиями внедрены понятия разумного приспособления и универсального дизайна при создании условий для получения образования. На законодательном уровне утверждена норма по созданию служб психолого-педагогического сопровождения в организациях образования», - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

Что даст реализация проекта «Модернизация среднего образования»

На сегодняшний день Министерством совместно с другими центральными государственными и местными исполнительными органами приняты широкомасштабные меры по разъяснению новых норм Закона РК «Об образовании», а также порядка создания специальных условий для получения образования посредством совещаний, встреч, конференций с участием представителей неправительственных организации, государственных организаций.

Также ведомством реализуется проект «Модернизация среднего образования». В рамках направления по поддержке инклюзивного образования проекта планируется обучение педагогов и специалистов государственных организаций образования для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, в том числе прикладному анализу поведения на основе научно доказанных методик (АВА-терапия, АDOS-2 и другие).

«Это позволит обеспечить каждый регион страны квалифицированными кадрами, владеющими научно доказанными международными методиками работы с детьми с различными нарушениями развития, в том числе с аутизмом. Реализация мероприятия планируется в 2022 году», - отметили в ведомстве.