Как развивается государственная сеть радиовещания в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые вызовы современности требуют постоянного совершенствования информационного пространства страны. И государственная система радиовещания неизменно пребывает в центре важнейших перемен. О том, как развивается сегодня государственная сеть радиовещания, МИА «Казинформ» рассказал инженер первой категории Службы развития сетей телерадиовещания АО «Казтелерадио» Булат Ержанов. За плечами у специалиста 42 года профессионального стажа, огромный опыт, который он применяет на благо казахстанцев.

- Булат Жумабаевич, какими радиостанциями представлена государственная сеть радиовещания?

- Государственная радиовещательная сеть у нас представлена «Казахским радио», радио «Шалкар», «Classic», «Астана», которые входят в состав АО «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан».

«Казахское радио» - это 245 радиостанций по республике. Радио «Шалкар» представлено 63 радиостанциями, радио «Астана» имеется только в Нур-Султане, радио «Classic» - в столице, Алматы и Актау.

«Қазақ радиосы» вещает круглосуточно, освещая общественно-политические темы на 8 языках: казахском, русском, немецком, корейском, уйгурском, азербайджанском, татарском, турецком. Охватывает канал около 88% населения страны. Радио «Шалкар» транслируется на государственном языке по историко-культурной тематике, и охватывает более 62% территории страны. «Астана» - молодёжное радио, вещающее на русском и казахском языках. «Classic» - это первая радиоволна классической музыки в Казахстане.

- Наблюдается ли тенденция роста радиослушателей?

- Да, несомненно, и тому примером становятся письма, которые приходят в адрес АО «Казтелерадио» от областных, районных акиматов с просьбой организовать в том или ином районе вещание государственных программ «Казахского радио» и «Шалкар». У большинства казахстанцев имеются приёмники для прослушивания каналов в FM-диапазоне, в том числе автомобильные, стационарные, эти же программы содержатся в пакете спутникового телевидения «OTAU TV», с помощью которого через приставку можно слушать государственные радиоканалы.

- Расскажите, с чего начиналось становление государственной радиосети в республике.

- Истоки казахстанского радиовещания берут своё начало в далёком 1921 году, когда из Оренбурга, в то время являвшегося столицей Казахстана, началась первая радиотрансляция по всей стране. Этому знаменательному событию в минувшем сентябре исполнилось 99 лет.

В октябре 1926 года редакция радио была переведена в Кызыл-Орду, а в марте 1927 впервые в эфире прозвучала казахская речь. В 1931 году состоялся переезд редакции в Алматы. С 2005 года радиостанция перешла на 24-часовой режим вещания.

До 90-го года радиовещание осуществлялось на длинных и средних волнах, с 90-х получило развитие вещания в FM-диапазоне.

- Какие реализуются проекты по развитию государственной радиосети?

- С целью расширения охвата населения государственным радиовещанием прошла модернизация радиосети в Мангистауской области, где на каждой радиотелевизионной станции установлены радиопередатчики для вещания программ «Казахского радио» и радио «Шалкар», что позволило обеспечить охват населения области до 95%. В г. Актау организовано вещание государственного радио «Classic».

Благодаря 17 установленным радиопередатчикам радиопрограммы «Казахского радио» и «Шалкар» появились в 170 населенных пунктах Алматинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях с охватом около 450 тысяч человек.

Регулярно проводится замена морально и физически устаревших радиовещательных передатчиков на РТС. На текущий момент устанавливаются 5 радиопередатчиков для трансляции радио «Шалкар» с охватом 202 населенных пункта в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

- А практикуется ли международное сотрудничество?

- При министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК создано РГП «Государственная радиочастотная служба», называемая Администрацией связи. В её функции входит согласование, координация частотных присвоений, развитие радио, особенно в приграничных регионах. Администрация связи следит за тем, чтобы мы не создавали обоюдные помехи работающим или планируемым станциям сопредельных государств. В этой связи ведомство ежегодно организовывает встречи с коллегами бывших союзных республик, Европы для обмена опытом по вопросам телевидения, сотовой связи, интернета, развития цифрового радиовещания разных стандартов.

- Сколько в республике на сегодняшний день имеется радиотелевизионных станций для трансляции радиоканалов?

- Радиосеть планируется развивать только на тех объектах, где введены в эксплуатацию радиотелевизионные станции цифрового эфирного вещания. Одним словом, радио идёт вслед за ЦЭТВ. У нас в проекте предусмотрено построить и модернизировать 827 РТС, по состоянию на октябрь 2020 года в стране их построено и модернизировано 518 с охватом населения свыше 89%. В республике уже функционирует 246 РТС с программой «Казахское радио». На базе запланированных РТС предполагается трансляция двух радиоканалов: «Казахское радио» и «Шалкар».

- Значит, казахстанцы смогут слушать радиоканалы в digital-формате?

- Вопрос развития цифрового радиовещания находится в республике на стадии обсуждения. У нас пока не принят стандарт цифрового вещания, однако задачу распространения радиовещания в масштабах всей страны возможно решить с помощью цифрового стандарта DRM-30, так как он закрывает большие территории, чем FM.

Надо отметить, что нами разработана концепция по развитию и модернизации сети телерадиовещания и Дорожная карта, согласно которым в первую очередь будет расширяться сеть радиовещания в приграничных районах республики. Мы хотим ускорить реализацию данного процесса, привлечь для этого необходимые ресурсы.

С завершением проекта ЦЭТВ планируется охватить обновлённой радиосетью 95% населения.