Как развивается город Курчатов, рассказал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Курчатова Алексей Глазинский рассказал, как развивается город, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Город Курчатов на сегодня развивается достаточно активно, выполняет все социально-экономические показатели, развиваем инфраструктуру города, проводим текущие ремонты. По перспективам строительства жилья: у нас сегодня имеется более 10 многоквартирных жилых пустующих домов, подлежащих восстановлению. Находятся они в разной собственности. Есть четыре дома в коммунальной собственности и 7 домов в частной собственности. Главный вопрос по строительству и восстановлению жилья. Дело в том, что в городе нет центральной котельной. На сегодня при получении технических условий на восстановление жилья есть трудности с обеспечением тепловой энергией», - рассказал аким Алексей Глазинский в ходе круглого стола в Мажилисе, посвященного законопроекту «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности».

Как отмечает Алексей Глазинский, на сегодня по поручению акима ВКО рассматривается вопрос по строительству центральной котельной.

«У нас в области уже опыт есть, строится сейчас методом ГЧП котельная в Глубоковском районе. Опыт изучается, проводятся переговоры по строительству. В случае выделения средств на строительство у города появляются перспективы для развития жилья и социальной инфраструктуры», - заявил Алексей Глазинский.

По его словам, сегодня в городе есть необходимая социальная инфраструктура.

«Есть четыре школы, городская больница, спортучреждения. По плану развития на следующий год планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Самая главная проблема - отсутствие центрального источника теплоснабжения. Этот фактор является сдерживающим для дальнейшего развития города. Предварительно по плану начало работ по строительству котельной - 2024 год», - проинформировал аким Курчатова.

Во время круглого стола депутат Мажилиса, председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию Александр Милютин прокомментировав сегодняшнее развитие Курчатова, предложил подготовить депутатский запрос и рекомендации в адрес Правительства.

«Действительно, этот город необходимо развивать, приглашать туда молодых специалистов, растить их, чтобы наша наука в Казахстане была на высоте», - считает Александр Милютин.