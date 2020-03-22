Как развивается цифровизация сферы строительства, рассказал Премьер

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал о развитии цифровизации сферы строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях усиления контроля и повышения качества строительных работ разработана информационная система «Е-Курылыс», которая направлена на обеспечение прозрачности строительного процесса. Также для обеспечения эффективности и прозрачности процессов проектирования ведется работа по созданию Единого банка данных разработанных проектов (ТЭО, ПСД, включая типовые проекты и технические задания) для повторного применения их на государственных объектах, что позволит ввести практику строительства объектов с применением проектных решений уже реализованных проектов, а также сократить сроки и стоимость проектирования и строительства, снизить трудозатраты, минимизировать риск возникновения дополнительных работ и удорожания», - сообщил Аскар Мамин в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в рамках Госпрограммы «Цифровой Казахстан» осуществляется внедрение информационной системы Единого государственного кадастра недвижимости, которой будет предусмотрено опубликование для населения доступной информации по земельному кадастру и кадастру недвижимости.

«Более того, государственная экспертиза перешла на принцип «одного окна» в электронном формате посредством Единого портала epsd.kz, который обеспечивает необходимый уровень прозрачности всего процесса рассмотрения проектов, снижает человеческий фактор. С 2016 года проводится работа по внедрению технологии информационного моделирования строительных объектов – BIM-технологии, которая является ключевым инструментом на пути цифровизации строительной отрасли», - напомнил Премьер.

Он подчеркнул, что внедрение BIM-технологии призвано обеспечить прозрачность и автоматизацию экспертизы проектно-сметной документации, достоверность при подсчетах материалов и ресурсов, исключить коррупционные риски и проблемы несоответствия между смежными разделами проекта.

«Технология информационного моделирования обеспечит положительный эффект для государства и общества в части своевременной реализации строительных проектов в рамках предусмотренного бюджета, то есть без удорожаний. В настоящее время Министерством индустрии и инфраструктурного развития реализуется план мероприятий по внедрению технологий информационного моделирования. На сегодняшний день проведена вся необходимая подготовительная работа, разработана соответствующая нормативно-техническая база документов (далее – НТД) в соответствии с международным опытом (в 2017г. – 2 НТД и 5 международных стандартов, в 2018г. – 6 НТД, в 2019г. – 4 НТД), разработан BIM-ориентированный классификатор для единообразия терминов и понятий всей отрасли. С полноценным применением BIM-технологий на сегодня запроектировано более 10 строительных объектов», - заключил А. Мамин.



