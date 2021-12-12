Как развивается боевое искусство ушу в Казахстане, рассказал ровесник Независимости

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ровесник Независимости Казахстана, воспитанник международной школы боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь» Ренат Керимов рассказал о своем пути, от ученика до ведущего эксперта. Сегодня он отличный пример своего поколения, а также трудолюбия и веры в себя. Корреспонденту МИА «Казинформ» Ренат поведал, как сегодня развивается ушу в Казахстане.

Ренат Керимов родился в Актау. Сегодня он является ведущим экспертом в Казахстанской Федерации ушу и кунг-фу. Ему доверяют проводить отбор и давать оценку спортсменам для участия в самых крупных мировых чемпионатах.

Ренат начал заниматься ушу в 1996 году в Актау. Еще маленьким мальчиком поступил в группу начального обучения в международной школе боевых искусств «Синь-Хо-Мэнь». Школа была очень большой, яркой, и каждый мальчишка хотел туда попасть. Под руководством первого тренера, Заремы Юрьевны Маруны, выступал и побеждал на первых соревнованиях. В 2005 году в составе национальной сборной Республики Казахстан завоевал серебряную медаль чемпионата Азии по ушу в Сингапуре. В 2006 году выиграл бронзовую медаль первого чемпионата мира по ушу среди юниоров в Малайзии. Неоднократно становился чемпионом Казахстана, международных турниров в Германии, Армении, Кыргызстане и так далее. В 2010 году журнал для мужчин «ДМ» включил Рената Керимова в топ «10 спортсменов Казахстана».

В 2008 году он проходил срочную воинскую службу в Астане (ныне Нур-Султан) в должности командира отделения. Дважды был награжден нагрудным знакам «Кайсар» второй степени за мастерство и навыки, проявленные в чрезвычайных ситуациях.

- Вы работали и тренером?

- Да. В 2012 году я поступил в Казахскую академию спорта и туризма в городе Алматы. Там же трудился на посту тренера федерации ушу. За время работы подготовил много чемпионов и призеров различных соревнований. С 2017 года являюсь главным судьей и экспертом Казахстанской федерации ушу и кунг-фу по правилам ушу саньда.

- Расскажите об особенностях ушу?

- Ушу в переводе с китайского языка означает «воинское искусство». На занятиях детей учат владеть своим телом, самообороне, навыкам ментального самоконтроля и основам восточной философии. В ушу есть несколько направлений. Ушу саньда - это современное китайское искусство рукопашного боя и вид спортивного контактного единоборства. Этот вид включает в себя ударные техники рук, ног и бросковую технику. Соревнования по ушу саньда проходят по весовым категориям. В ушу таолу участники соревнуются в выполнении комплексов, составленных из движений различных стилей традиционного ушу с добавлением акробатических элементов. Этот вид также включает комплекс упражнений с мечом и шестом.

- Как сейчас развивается у шу у нас в стране?

- Очень хорошо развивается. В 2022 году ушу будет в программе Всемирной Универсиады, Гимназиады и Азиатских игр. Также ушу есть и в программе юношеских Олимпийских игр. Наши спортсмены всегда становятся призерами мировых соревнований, создавая серьезную конкуренцию родоначальникам этого вида спорта - китайцам.

- Чем привлекательно искусство ушу?

- Это вид спорта универсален. Им можно заниматься от четырех до 100 лет. Различные техники ушу, такие как тайцзицюань и цигун, очень полезны для здоровья. Можно в любое время начать заниматься. Этот вид спорта также развит и среди девушек. У нас есть девушки как в ушу саньда, так и в ушу таолу.

- Во всех регионах Казахстана сейчас обучают ушу?

- Да. В Казахстане практически в каждом регионе есть федерации, тренеры. На чемпионатах и кубках Казахстана собирается много людей. В феврале 2022 года в городе Талгаре состоится чемпионат Республики Казахстан, по итогам турнира будет сформирована сборная для участия в Азиатских играх и во Всемирной Универсиаде. Можно представить, какое там будет количество участников, желающих представлять нашу страну на таких престижных стартах. Также в марте следующего года запланирован чемпионат Казахстана среди юниоров, на котором будут отобраны участники чемпионата мира в Марокко и Гимназиады.

- Что вы можете пожелать казахстанцам, будущему поколению в преддверии празднования 30-летия Независимости РК?

- Хочу пожелать мирного неба над головой, процветания нашей великой большой стране, крепкого здоровья всем. Я всегда придерживаюсь собственной жизненной мудрости: «Всё возможно, нужно только трудиться, учиться и хотеть». Поэтому работайте, развивайтесь и радуйтесь жизни.

- Спасибо!