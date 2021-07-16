Как развивается Алмалинский район Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе рабочего объезда Алмалинского района аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассмотрел вопросы модернизации и строительства поликлиник и школ, а также ознакомился с благоустройством городских территорий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городской ревматологический центр, который аким мегаполиса посетил во время объезда, рассчитан на 65 мест. Как сообщила главврач медучреждения А. Кулембаева, в Алматы насчитывается порядка 11 тысяч человек с ревматоидными заболеваниями. В этой связи требуется расширение лечебного учреждения для оказания своевременной медпомощи. Изучив ситуацию, Бакытжан Сагинтаев поручил разработать проект возведения новых корпусов центра с целью увеличения количества койко-мест до 200-250.

Тем временем нуждается в капитальном ремонте здание городской поликлиники для ветеранов мощностью до 500 посещений в смену. К поликлинике прикреплены более 30 тысяч человек. Здание 1955 года постройки ремонтировалось 10 лет назад. По поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева будет рассмотрена возможность сейсмоусиления и капитального ремонта поликлиники.

Аким города ознакомился с развитием образовательной инфраструктуры района. С целью снижения дефицита ученических мест ведется строительство нового корпуса школы-гимназии №34 на 600 мест. Кроме того, по улице Кабанбай батыра частный инвестор на базе ранее замороженного объекта строит школу одаренных детей на 856 мест. Для физического развития детей на территории школы №128 в рамках ГЧП строится многофункциональный спортивный комплекс. Всего будет построено 11 спорткомплексов, а 33 существующие пришкольные спортплощадки пройдут модернизацию.

Бакытжан Сагинтаев также ознакомился с ходом строительства DEPO Evolution Park, где будет создана площадка для реализации проектов креативных индустрий. В сквере Макатаева акиму города презентовали проект выездной библиотеки «Буккроссинг», где каждый желающий может получить книгу, оставить свою или взять на время любое издание. Всего планируется установить 10 таких библиотек в парках и скверах района.

Во время объезда акиму города представили проект благоустройства улицаы Мауленова за счет средств частного инвестора. Бакытжан Сагинтаев осмотрел ход реконструкции двора по проспекту Сейфуллина, 450, 452, 452/1, угол улицы Жибек жолы. В рамках проекта «Бюджет участия» в районе проводится благоустройство скверов им. А. Байтурсынова и «АРО» на углу улиц Ауэзова и Айтеке би. На улице Варламова в рамках проекта построен скейт-парк.



