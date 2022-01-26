Как развить свободный рынок через доступ к ключевой мощности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве по защите и развитию конкуренции рассказали о развитии свободного рынка через доступ к ключевой мощности. В ведомстве отметили, что ключевая мощность является основой, на которой в дальнейшем строится бизнес, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своих январских выступлениях Глава государства отмечал, что созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы, а сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны. Во многом такая ситуация обусловлена ограниченным доступом малого и среднего бизнеса к так называемой «ключевой мощности. 30 декабря 2021 года был подписан закон по развитию конкуренции, нормы которого фактически стали базой для исполнения поручений Главы государства по дальнейшему разгосударствлению экономики Казахстана и открытию доступа новым игрокам на основные рынки страны. Одно из основных направлений закона – обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к «ключевой мощности», то есть инфраструктуре или объектам, без доступа к которым невозможно выполнение определенных видов деятельности на релевантном или смежном рынках», - пояснили в Агентстве.

Примеры ключевой мощности - магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшего передела, нефть для нефтепереработки, морской порт, субстанции для производства лекарств, технологии производства. Ключевая мощность является основой, на которой в дальнейшем строится бизнес.

В ведомстве отметили, что ключевая мощность компаний обусловлена владением ограниченными или капиталозатратными ресурсами, незаменимыми для участников смежных товарных рынков, являющихся их потребителями. Оказывая сетевой эффект, «ключевая мощность» напрямую влияет на состояние конкуренции на смежных товарных рынках.

Примером влияния на конкуренцию обладателей «ключевой мощности» может выступать ситуация, сложившаяся на рынке снабжения электрической энергией, где доминирование в границах областей имеют компании, аффилированные со станциями и региональными электрическими сетями. Аналогичная ситуация присутствует и на рынке нефтепродуктов. Фактически в условиях олигопольной структуры рынка совершение сделок купли-продажи товаров осуществляется по прямым договорам, что имеет ряд негативных сторон, таких как непрозрачный процесс распределения объемов, выбора контрагентов, формирует непрозрачную систему ценообразования и риски установления монопольно высоких цен, что не способствует развитию конкуренции и предпринимательства.

«Новым законом по развитию конкуренции определены основные принципы доступа к инфраструктуре и ресурсам доминирующих компаний (сферы ТЭК, транспорта, связи, промышленности и др.): равный доступ, открытость, платность. Кроме этого, для реализации закона разрабатываются правила равного доступа к ключевой мощности, где будут определены условия и предмет доступа, сроки, основания отказа, порядок рассмотрения заявок и прочее», - пояснили в ведомстве.

В настоящее время Агентство по защите и развитию конкуренции приступило к проведению комплексного анализа монопольных товарных рынков (нефти и нефтепродуктов, товарного газа, электроэнергии, транспорта и связи, финансовых рынков) на предмет их демонополизации и развития конкуренции. Анализ позволит дать оценку воздействия деятельности монопольных групп на смежные товарные рынки, их экономической эффективности и наличия монопольных издержек. Также в процессе анализа будет изучена деятельность операторов (государственных и частных, которым предоставлены специальные права) на предмет целесообразности их дальнейшего функционирования.