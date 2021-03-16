Как рассматривается публично-правовой спор в административном суде

НУР-СУЛТАН№ КАЗИНФОРМ - Одним из наиболее обсуждаемых и актуальных тем в сфере управленческой деятельности нашего государства является принятие нового Административного Процедурно-Процессуального Кодекса Республики Казахстан (далее АППК), который вводится в действие с 1 июля 2021 года. Что представляет собой рассмотрение публично-правового спора в административном суде, какие особенности имеет рассмотрение иска по правилам норм АППК? На эти вопросы ответила судья суда № 2 города Петропавловска Северо-Казахстанской области Рита Оразымбетова, передает МИА «Казинформ».

АППК - это первый опыт кодификации и систематизации норм, регулирующих деятельность административных органов государства.

Кодекс нацелен на регулирование общественных отношений в сфере административных процедур, в том числе организацией внутри ведомственной деятельности государственных органов и административной юстицией по разрешению споров в сфере публичных правоотношений.

Административная юстиция – это правовой институт судебной защиты, восстановлении нарушенных субъективных прав, свобод граждан, законных интересов юридических лиц и других организаций, путем осуществления контроля за соблюдением законности в системе государственного управления, то есть особый процессуальный порядок рассмотрения и разрешения публично-правовых (административно-правовых) споров, возникающих из управленческих отношений.

Основной задачей административной юстиции является охрана прав и свобод граждан от незаконных действий административных органов. Поскольку с одной стороны выступает гражданин, а с другой административный орган (должностное лицо) с его огромными материальными, информационными, кадровыми и иными ресурсами.

Во-первых, административное судопроизводство будет осуществляться специализированными межрайонными и приравненными к ним административными судами.

«В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 января 2021 года образованы специализированные межрайонные административные суды. А существующие специализированные административные суды, которые рассматривают дела об административных правонарушениях, переименованы в специализированные межрайонные административные суды по административным правонарушениям. Следовательно, с 1 июля 2021 года будут работать новые специализированные суды из компетентных, наиболее подготовленных судей, прошедших обучение, которые будут рассматривать споры, вытекающие из публично-правовых отношений», - пояснила судья.

Во-вторых, рассмотрение споров проходит по специальным процессуальным правилам.

«В административном судопроизводстве, будут применяться положения Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее ГПК), но с особенностями, которые предусмотрены в АППК, - отметила Рита Оразымбетова. - Наряду с общими конституционными принципами введены абсолютно новые принципы административной юстиции, такие как пределы осуществления административного усмотрения, охрана права на доверие, запрет употребления формальными требованиями, соразмерность и другие.

Содержание и применение указанных принципов административными органами и судами раскрыты в АППК и будут играть ключевую роль при разрешении административных споров, как в досудебном, так и в судебном порядке. Более того, данные принципы безусловно ставят приоритет прав и интересов гражданина (юридического лица), его право на доверие органам публичной власти, его право на справедливость.

В рамках административного судопроизводства стороны, одной из которых выступает орган публичной власти, должностное лицо, наделенное властными полномочиями, а с другой физическое или юридическое лицо изначально находятся не в равном положении. В связи с этим, для исключения данного неравенства введен принцип активной роли суда, суть которого сводится в активном участии суда в административном судопроизводстве и направлен на поддержание баланса между сторонами и обеспечения им равных возможностей».

Именно поэтому, по словам судьи, особенностью административного процесса является возложение бремени (тяжести) доказывания на ответчика, то есть административный орган обязан доказать свою правоту, что им принят законный и обоснованный административный акт либо совершено административное действие (бездействие) или иначе можно сказать предусмотрена презумпция виновности административного органа. А истец должен только доказать вне зависимости от поданного иска, время когда он узнал о нарушении его прав и понесенные им убытки.

«Прежде чем обратиться в суд с иском, истец должен обжаловать действия административного органа, принявшее административный неблагоприятный акт в вышестоящий орган, путем подачи жалобы именно в орган, принявший решение, - отметила Р. Оразымбетова. - Это еще раз доказывает, что с введением действие указанного Кодекса ожидается установление эффективных механизмов защиты прав граждан при рассмотрении споров с органами власти в вышестоящем органе и в суде, а также закрепление набора гарантий, которые реально позволят принимать участие в процессе принятия управленческих решений».

В-третьих, как пояснила судья, административное дело возбуждается на основании иска, то есть предъявлением иска дело принимается к производству суда.

Она объяснила, в Кодексе в зависимости от возникновения правовых последствий иски классически разделены на четыре вида: иски об оспаривании, принуждении, о совершении действия и о признании. Вместе с тем предусмотрена невозможность подачи встречного иска.

До начала судебного разбирательства судья, которому автоматически распределен иск производит действия, распоряжения, которые необходимы для разрешения дела по существу и назначает предварительное слушание.

В предварительном слушании, суд разрешает в каком производстве рассматривать иск, так как судебное разбирательство дела может быть как устным, так и письменным, но только по согласию сторон.

В случаях, предусмотренных частью 2 статьи 138 АППК, судья принимает процессуальное решение только в виде определения о возврате. Таким образом, следует, что сокращены стадии: прекращение производства по делу, оставление иска без рассмотрения, отказ в принятии иска.

«Само судебное разбирательство происходит при обязательном участии ответчика, за исключением случаев, если это не препятствует полному, объективному и всестороннему рассмотрению административного дела и в разумные сроки, но не более трех месяцев. Однако при правовой и фактической сложности дела сроки рассмотрения могут быть продлены до шести месяцев. Но указанный срок не применяется при рассмотрении отдельных категорий дел: обжалование судебных исполнителей и обжалование заключений уполномоченного органа по государственным закупкам», - сказала Р. Оразымбетова.

Также одним из нововведений рассмотрений административных дел является проведение примирительных процедур, где имеется административное усмотрение.

Административное усмотрение - это полномочие административного органа, должностного лица принимать в установленных законодательством целях и пределах одно из возможных решений на основании оценки их законности, то есть когда такой орган может выбирать из несколько юридически допустимых решений.

«Данное положение норм АППК является одним из немаловажных положительных изменений в процессуальном законе, позволяющим сторонам прийти к урегулированию спора мирным путем в минимальные сроки, - уверена судья. - Стороны на основании взаимных уступок могут полностью или частично окончить административное дело соглашением о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры на всех стадиях процесса до удаления суда для вынесения решения. Это необходимо для обеспечения справедливого и индивидуального решения, для возможности соотнести и взвесить публичные и частные интересы, повысить мобильность и гибкость управления, а также принять решение в сложной ситуации, которые не могут быть просчитаны законодателем « .

По ее мнению, создание института административной юстиции имеет важное значение для обеспечения и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, который направлен на повышение качества деятельности органов публичной власти путем создания особого механизма «судебного надзора» за законностью и обоснованностью их решений и действий.

Тем самым одним из важных отличий административного процесса от гражданского является судебный контроль и исполнение судебного акта.

В чем выражается судебный контроль?

«В настоящее время в судах чаще всего рассматриваются жалобы на правомерность административного акта, - рассказала Р. Оразымбетова. - Так, при рассмотрении иска в административном суде, суд проверяет, есть ли у данного органа в конкретной ситуации право на административное усмотрение, при этом были ли соблюдены пределы административного усмотрения и не было ли злоупотребления со стороны органа, не были ли превышены полномочия на применение административного усмотрения.

Суд может обязать ответчика предоставить письменный отзыв, в установленный срок, не превышающий десяти рабочих дней. И непредставление отзыва в указанный срок может являться основанием для применения денежного взыскания. Кроме того, административный орган обязан известить об исполнении процессуального решения суда».

В силу норм АППК за неисполнение решения суда, определения суда об утверждении соглашения сторон о примирении, медиации или об урегулировании спора в порядке партисипативной процедуры суд налагает денежное взыскание в размере пятидесяти месячных расчетных показателей с указанием в этом же судебном акте срока, не превышающего одного месяца, в течение которого оно подлежит исполнению.

Таким образом, введенный новый институт процессуального принуждения в виде денежного взыскания, налагается судом на участников процесса на физическое, должностное лицо, юридическое лицо либо его представителя в размере от десяти до ста месячных расчетных показателей за злоупотребление процессуальными правами или не выполняющее процессуальных обязанностей, а также за действия (бездействия), явно свидетельствующие о неуважении к суду.

«Анализируя указанные особенности рассмотрения иска в суде, хотелось бы отметить, что предусмотренный механизм рассмотрения публично-правовых споров позволит обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, повысить эффективность работы государственных органов. При этом для формирования эффективной административной юстиции необходимо создание действенных институтов и соответствующей системы органов, способствующих ее полноценной реализации. Административная юстиция – важнейший атрибут правового государства, государственного управления и административного права.

Конечно, мы только вначале долгого пути к становлению административной юстиции, впереди будут свои трудности и проблемы по реализации поставленных целей. Но закрепленные в Кодексе нормы дают уверенность в правильности и необходимости принятого Кодекса», - заключила судья.







