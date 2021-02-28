Как рационально использовать земли сельскохозяйственного назначения

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Неосвоенные посевные площади в Жамбылской области возвращают в собственность государства. Как это происходит, и каким образом вовлечь земли снова в сельскохозяйственный оборот, приумножив пахотные угодья, – в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал руководитель управления земельных отношений акимата Жамбылской области Бахтияр Копбосынов.

- На сегодняшний день в нашем регионе имеется 7,2 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, - сказал спикер. - Соблюдение земельного законодательства и рациональное использование земель всё еще являются актуальными проблемами для Жамбылской области. В минувшем 2020 году в регионе осуществлялся прогнозируемый космомониторинг земель всех направлений. В результате было выявлено, что 25 тысяч гектаров пахотных остались без освоения. Этот показатель несколько снизился по сравнению с 2019 годом, когда остались неосвоенными 35,5 тысячи гектаров пашни. Поэтому пришлось принять жесткие меры, и после проведенных оперативных мероприятий 2 503 гектара неосвоенных земель были возвращены в государственную собственность, а земельный налог для пользователей более чем семь тысяч гектаров пашни увеличен в десять раз.

- Бахтияр Бейсембаевич, сколько всего в Жамбылской области земель, годных для сельского хозяйства и для других нужд?

- Общий земельный фонд Жамбылской области равен 14,4 миллиона гектаров. Это 5,3% от всей территории нашей республики. Из них самую обширную площадь занимают земли сельскохозяйственного назначения. Они составляют 4,7 миллиона гектаров. Помимо этого, под земли населенных пунктов отведено 464,8 тысячи га, под земли промышленности, транспорта, связи, оборонного назначения – 1,7 миллиона га. Особо охраняемые природные территории составляют 11,6 тысячи га, земли лесного фонда - 4,4 миллиона га, водного фонда – более 356 тысяч, земли запаса -1,7 миллиона га.

Что касается площадей, оставшихся без освоения, то они вновь вовлекаются в сельскохозяйственный оборот. Так, в 2019 году в хозяйственный оборот введено 199,1 тысячи га земель. В 2020 году проведено 18 конкурсов, по их результатам при плане ввести в оборот 100 тысяч га вовлечено в оборот 119,8 тысячи га сельхозугодий, из них 9.4 тысячи га пашни.

Стоит отметить, что, в регионе в 2019 году для поддержки бизнеса было проведено 38 аукционов, связанных с бесхозными землями, и продано 68,4 га земли на сумму 182,1 миллиона тенге. В 2020 году на 15 аукционов выставлено 53,3 га земли, в бюджет поступило 113,9 миллиона тенге. В целом по инвестиционно-инновационным проектам за три года введено в эксплуатацию 3 774 гектаров.

- Используются ли информационные технологии в практике земельного ведомства?

- Да, для обеспечения прозрачности и гласности передачи прав на землю Жамбылская область стала второй по республике после Западно-Казахстанской области, где проведение земельных торгов проходит в электронном формате. Электронные торги земель проводятся через веб-портал реестра государственного имущества АО «Информационно-учетный центр» Министерства финансов Республики Казахстан. Из десяти государственных услуг в сфере земельных отношений 9, или 90%, оказываются в электронном формате. Уже и очередность на землю переведена в электронную систему. С этим можно ознакомиться на сайтах акиматов районов и городов.

- Глава региона Бердибек Сапарбаев неоднократно поднимал вопрос о дефиците пастбищных земель в Жамбылской области. Что Вы можете сказать о пастбищных землях?

- Ситуация на сегодняшний день такова. По Закону Республики Казахстан «О пастбищах» в каждом сельском округе проводится работа по доработке и утверждению схемы и порядка использования пастбищ. По Жамбылской области утвержден план по управлению пастбищами и их использованию на 2017 - 2019 годы. Но так как истек срок использования данных документов, то разработан и утвержден план на 2020 - 2021 годы во всех районах Жамбылской области.

Хочу отметить, что управление архитектуры и градостроительства облакимата разрабатывает региональную геоинформационную, или же геопортальную, систему Жамбылской области. Сфера применения геопортала области направлена на рассмотрение комплекса отраслевых задач государственных, местных исполнительных органов, коммунальных организаций и предприятий естественных монополий области. Геопортал будет формироваться как геоплатформа, обеспечивающая централизованное и оперативное управление информацией об объектах инфраструктуры области, сбор картографической информации о жизнедеятельности региона, оперативную обработку и автоматизацию государственных услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных отношений.

- То есть, получается, что геоплатформа должна служить единой базой для всех пространственных данных по региону...

- Совершенно верно. При разработке региональной геоинформационной системы ТОО «КАЗГИСА» провело работы по развертыванию технической платформы геопортала областного центра города Тараза, пополнению публичной кадастровой карты цифровыми данными. Проработаны такие составляющие региональной геоинформационной системы, как генеральный план, «красная линия», проекты детальной планировки, функциональные, оценочные, охранные зоны, границы инвентаризации инженерных сетей, свободные земельные участки, сети зданий и уличных дорог. На сегодняшний день, данный геопортал e-jambyl.kz сформирован и запущен с доменным именем. В него включены градостроительные проекты, функциональные, оценочные, охранные зоны, границы инвентаризации инженерных сетей, информация о свободных земельных участках, сеть зданий и уличных дорог, внедрена цифровизация государственных услуг

А для интеграции региональной геоинформационной системы с информационной системой Единого государственного кадастра недвижимости и получения необходимых данных для геопортала направлены заявки на шесть сервисов, необходимых для интеграции через интеграционную платформу Smart Bridge. На сегодняшний день ведутся работы по размещению на серверной установке и тестовой интеграции. В этом году планируется запустить полный ввод семи государственных услуг по городу Таразу и двух государственных услуг по районам Жамбылской области.

Для рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и прекращения нарушений земельного законодательства необходимо своевременно завершить инвентаризацию земель, внедрить цифровизацию земельного кадастра и космический мониторинг использования земель.

- Спасибо за беседу!