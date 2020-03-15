Как работают врачи с пациентами на карантине, рассказал главврач Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Как и сколько алматинских врачей работают с пациентами на карантине и с теми, кто заболел коронавирусом, рассказал руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ»

По его словам, на сегодня в городе более 600 врачей работают с пациентами, которые помещены на карантин.

«Для этой цели мы в дальнейшем будем привлекать более 1300 медработников. Все лица, находящиеся в карантине, если у них не будет выявлено заболевание, в дальнейшем могут работать в обычном режиме. А медработники будут строго придерживаться мер безопасности. Они работают в обычном режиме, каждый день приходят на работу из дома, но они все уже проинструктированы, обязаны не посещать общественные места и соблюдать меры профилактики», - сказал Тлеухан Абильдаев.

Напомним, что для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют 7 провизорных медицинских организаций на более 1600 коек. Для изоляции на карантин готовят на 7 объектах более 3 тысяч мест.

На сегодня по городу на карантине по категории 1а в многопрофильных стационарах находятся 704 человек: в ММЦ №1 находится на карантине 259 человек, в ММЦ №2 – 168 и в ММЦ №3 - 277.

В целом с начала февраля выписано более 80 пациентов, приехавших из стран риска, госпитализированных с диагнозом ОРВИ и ГРИПП.

Отметим, в настоящее время в Казахстане подтверждены 8 случаев регистрации коронавируса, из них шесть в Алматы и два в Нур-Султане. На стационарном карантине находятся 1425 человек, на домашнем карантине - 496 человек. В общей сложности число зараженных в мире составляет 156 400 человек, погибли - 5833.

Главврач Алматы недавно прокомментировал их состояние.