Как работают школьные автобусы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уже несколько дней 100 новых школьных автобусов курсируют по дорогам Алматы. Желтые «скулбасы» ежедневно перевозят 8258 учеников в 30 школ. В акимате города рассказали, как реализуется новый пилотный проект «Школьный автобус», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В рамках реализации данного проекта ТОО «АлматыЭлектротранс» при содействии управления образования Алматы закупило 100 школьных автобусов, из них 50 - на 21 место и 50 - на 40 мест. Автобусы развозят школьников младшего возраста и учащихся, проживающих далеко от школы.

К примеру, в школе-лицее №210 осуществляется подвоз 222 детей из микрорайона Байбесік и 148 детей из микрорайона Улжан-2. В школу-гимназию №200 школьный автобус подвозит 241 учащегося с дач Абай. В школу-гимназию №162 подвозят 175 детей из микрорайона Жас Қанат, а в общеобразовательную школу №183 школьный автобус привозит 76 учащихся из дачного массива и микрорайона Аскартау.

Школьные автобусы соответствуют всем международным стандартам безопасности и техническим требованиям: аварийный выход, ремни безопасности, пандус для детей с ограниченными возможностями, система пожарной безопасности.

Как отметила заместитель акима города Асем Нусупова, разработаны детальные маршрутные листы по каждой школе. Это сделано таким образом, чтобы охватить всех детей, нуждающихся в подвозе до школы. Для реализации второго этапа проекта «Школьный автобус» управлением городской мобильности Алматы планируется приобретение дополнительно 50 автобусов для школ города в 2024 году.

«На сегодняшний день есть специальные остановки для посадки и высадки детей. В качестве сопровождающих выступают педагоги, которые проживают по тому же маршруту. А благодаря дальнейшему расширению проекта будут охвачены уже 12 500 детей. Именно у такого количества детей с 1-го по 11-й класс, по нашим подсчетам, осложнен путь в школу и есть потребность в подвозе», - отметила она.

По словам руководителя управления образования города Ляззат Жылкыбаевой, в настоящее время всеми 30 школами заключены договоры на подвоз обучающихся. На это в бюджете предусмотрено 1,4 млрд тенге.

«С 1 сентября все автобусы перевозят детей по утвержденным маршрутам с соблюдением соответствующих мер безопасности. Реализация проекта «Школьный автобус» позволит помочь родителям учащихся повысить безопасность детей школьного возраста и снизить нагрузку на дорожный трафик», - сообщила Ляззат Жылкыбаева.

Ранее сообщалось о том, в каких школах Алматы появятся автобусы для развозки учащихся. Так, согласно данным управления образования, в Алатауском районе автобусами охвачены пять школ - №154, 179, 196, 204, 210, в Ауэзовском также пять школ - №9, 42, 127, 130, 153, в Бостандыкском семь школ - №40, 88, 145, 183, 189, 190, 199, в Жетысуском пять школ - №80, 87, 193, 112, 103, в Медеуском две школы - №7, 53, в Наурызбайском две школы - №186, 200, в Турксибском четыре школы - №20, 32, 162, 115.