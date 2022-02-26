Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил спортивные центры Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе объезда глава региона посетил центр развития «AIVA» в городе Костанае.
«В спортивном центре занимаются более 70 детей, такими видами спорта, как каратэ и дзюдо. В центре развития «AIVA» создано 16 новых рабочих мест. Также посетил школу бокса имени А. Бусурманова, здесь занимаются 75 детей и работают два тренера», - рассказал А. Мухамбетов.
Данные центры работают в рамках государственного спортивного заказа.
После глава региона, посетил костанайский политехнический высший колледж. Общая площадь здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Здесь имеется актовый зал на 380 мест, спортивный зал - 478 квадратных метров. Учебный корпус и мастерские капитально отремонтированы в 2018 году.
«На данный момент обучаются 1265 студентов, из них за счет госзаказа - 1064 человека, по программе «Еңбек» - 50 человек, заочно - 16 человек. По проекту «Жас маман» в 2020 году приобретено учебное оборудование на сумму 279 673,6 тысячи тенге. Также принято решение о строительстве общежития для студентов на территории колледжа. Девятиэтажное здание будет площадью 9879 квадратных метров», - сообщил в своём посте в Instagram А. Мухамбетов.
Далее аким области, посетил костанайский индустриально-педагогический колледж.
По итогам объезда, Архимед Мухамбетов поручил руководителям областных управлений, акиму города Костаная все запланированные работы завершить в срок.
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