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Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу

26 Февраля 2022 21:14
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Как работают костанайские спортивные центры по госспортзаказу

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов посетил спортивные центры Костаная, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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В ходе объезда глава региона посетил центр развития «AIVA» в городе Костанае.

«В спортивном центре занимаются более 70 детей, такими видами спорта, как каратэ и дзюдо. В центре развития «AIVA» создано 16 новых рабочих мест. Также посетил школу бокса имени А. Бусурманова, здесь занимаются 75 детей и работают два тренера», - рассказал А. Мухамбетов.

Данные центры работают в рамках государственного спортивного заказа.

После глава региона, посетил костанайский политехнический высший колледж. Общая площадь здания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Здесь имеется актовый зал на 380 мест, спортивный зал - 478 квадратных метров. Учебный корпус и мастерские капитально отремонтированы в 2018 году.

«На данный момент обучаются 1265 студентов, из них за счет госзаказа - 1064 человека, по программе «Еңбек» - 50 человек, заочно - 16 человек. По проекту «Жас маман» в 2020 году приобретено учебное оборудование на сумму 279 673,6 тысячи тенге. Также принято решение о строительстве общежития для студентов на территории колледжа. Девятиэтажное здание будет площадью 9879 квадратных метров», - сообщил в своём посте в Instagram А. Мухамбетов.

Далее аким области, посетил костанайский индустриально-педагогический колледж.

«Общая площадь здания составляет 12,3 тысячи квадратных метров. Здесь имеется 29 кабинетов, 13 лабораторий, столовая на 200 мест, тренажерный зал, лыжная база, спортивный зал, а также актовый зал на 150 мест. В 2020 году проведен капитальный ремонт учебного корпуса на сумму 233 млн тенге. В 2021 году начато сотрудничество с ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», оснащен и оформлен кабинет заводом, ожидается поставка узлов и агрегатов», - отметил аким области.

По итогам объезда, Архимед Мухамбетов поручил руководителям областных управлений, акиму города Костаная все запланированные работы завершить в срок.

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#Костанайская область   #Акимат   #Спорт   #Регионы  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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