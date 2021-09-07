РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:56, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Как работают ЦОНы Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Центры обслуживания населения Алматы теперь можно посетить без предварительной записи, организована работа дежурных отделов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В НАО ГК «Правительство для граждан» филиал по Алматы сообщили, что по постановлению главного государственного санврача, требование к обязательной предварительной записи (бронированию) для посещения ЦОН отсутствует. В этой связи Государственной корпорацией в целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции принято решение о введении единого графика работы отделов по обслуживанию населения по Республике Казахстан с 09:00 до 18:00 часов с понедельника по пятницу, суббота, воскресенье - выходные.

    «В городе Алматы будет организована работа дежурных отделов: отдел Алмалинского района по обслуживанию населения, находящегося по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, ул. Богенбай батыра, д.221, а также Специализированный отдел №1, находящийся по адресу: г. Алматы, Алатауский район, мкр. Саялы, ул. Аккайнар, д.1, с графиком работы с 9:00 до 20:00 с понедельника по пятницу для оказания государственных услуг», - рассказал директор филиала госкорпорации «Правительство для граждан» города Алматы Ермек Бекжунусов.

    Также, руководство филиала просит не забывать о мерах санитарной безопасности, носить маски, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться санитайзерами.


    Теги:
    ЦОН Другие государственные органы Правительство для граждан Общество Алматы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!