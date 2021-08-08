Как работает железнодорожная станция Алтынколь на границе Казахстана и Китая

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Железнодорожная станция Алтынколь, расположенная в Алматинской области на казахстанско-китайской границе, наращивает объем перевозок. Отсюда проходит грузопоток из Китая в Европу, страны Персидского залива, Центральной Азии, Кавказа. В связи с закрытием международного центра приграничного сотрудничества «Хоргос» из-за пандемии коронавируса спрос на доставку грузов по железной дороге увеличился вдвое. Как сегодня работает станция на границе, узнал корреспондент МИА «Казинформ».

Алтынколь – это второй казахстанско-китайский железнодорожный переход, открытый в 2012 году, после станции Достык. Здесь происходит прием и отправка грузовых и контейнерных поездов. Станция является одним из стратегических объектов, технологически связанных с проектом создания специальной экономической зоны «Хоргос — Восточные ворота».

Станция выполняет такие операции, как прием и отправление, формирование и расформирование поездов, прием-отправление пассажирских поездов, операции по приему и сдаче грузов в КНР, техническое обслуживание и коммерческий осмотр вагонов, смена локомотивов и локомотивных бригад, оформление перевозочных документов, маневровая работа по подаче вагонов на погрузочноразгрузочные фронты и уборка их, обслуживание путей структурных подразделений.

Перегрузка контейнеров с вагонов КНР в вагоны Казахстана и наоборот выполняется с сухим портом «Хоргос».

«У нас есть маршрут по узкой колее (1435 мм) - только для приема китайских вагонов, состоит из 11 прямых путей, со стороны Китая в среднем в сутки мы принимаем 13 поездов и отправляем столько же. Можем поднять до 17 поездов, пропускная способность станции это нам позволяет», - рассказывает начальник станции Алтынколь Халел Байжигитов.

Все вагоны, прибывшие из Китая, тщательно проверяются. На территории есть таможенный парк, где производится досмотр - на это уходит всего 30 минут.

«Наши пограничники за это время успевают, они молодцы, - продолжает начальник станции, - Далее состав отправляется в китайский парк. Здесь есть инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК). У нас есть система, которая определяет радиационную дозу. Поезд затем проходит в казахстанский парк. Его здесь встречает агент (контороль передач), вагонник, охрана, работники пункта коммерческого осмотра поездов совместно с китайскими агентами, которые проживают здесь. Если там есть какие-то нарушения (доступ к вагонам, сорваны пломбы на вагоне), то составляются акты и этот вагон с грузом ставится на возврат. После приема документы передаются в административное здание: там работники смежных служб проверяют наличие документов, после чего они передаются в ИДК на соответствие».

«Если документы не соответствуют (возможно, контрабанда, подозрение на что-то), то таможенники составляют акты. Груз ставится на досмотр. После всего документы поступают брокерам, они передают таможенникам (там оформляют предварительную транзитную таможенную декларацию), далее обратно возвращаются брокерам, а они дают товарным кассирам. Параллельно мы даем заявку на подачу вагонов», - объяснил Халел Байжигитов.

На станции имеется три терминала - «KTZE-Khorgos Gateway», «АО «Кедентранссервис» и ТОО «Евротранзит». Здесь и осуществляется выгрузка и загрузка вагонов, контейнеров. В будущем здесь планируется строительство новых терминалов. Через станцию Алтынколь и сухой порт провозят товары народного потребления, металлы, химикаты, машинное оборудование, ткани, строительные материалы, негабаритные грузы и другие.

Начальник станции заявил, что на сегодня объем работы на станции увеличился.

«Годовой план на этот год составляет 8,8 млн тонн, но мы уже почти выполнили годовой обьем и идем на перевыполнение плана. Если в прошлом году мы в Китай на экспорт сдавали в среднем четыре поезда в сутки, то в этом году мы сдаем в сутки в среднем семь поездов. До конца года будем увеличивать до 9-10 поездов. По импорту мы в прошлом году принимали в среднем восемь-девять составов, а в этом году принимаем 14 составов в сутки», - добавил он.

Начальник станции отметил, что на станции трудятся в основном местные жители.

«У нас идет работа круглосуточно по сменам. Некоторые работают вахтовым методом. Несколько человек отправили уже в Китай. До пандемии они находились там по пять суток и возвращались обратно, а сейчас из-за пандемии работникам приходится быть там по полгода. К тому же, перед тем, как приступать к работе, по приезде в Китай, они должны находиться в гостинице на 30-дневном карантине. Это нелегко», - отметил Байжигитов.

Ранее мы рассказали о работе сухого порта «KTZE-Khorgos Gateway», который является важнейшим транспортно-логистическим центром Казахстана.