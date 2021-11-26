Как работает современная молочно-товарная ферма в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе пресс-тура в Акмолинской области представителей СМИ ознакомили с работой современной молочно-товарной фермы. Отметим, что глава ИП «Абдрахманов Б. Д.» Болат Абдрахманов начинал свое производство с 200 голов скота, а затем постепенно наращивал объем. Сейчас в предприятии имеется 480 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Следующим объектом посещения стала молочно-товарная ферма комбикормового завода ИП «Абдрахманов», находящаяся в селе Атамекен Бурабайского района. Современная молочно-товарная ферма создана в 2015 году индивидуальным предпринимателем Болатом Абдрахмановым. Глава предприятия отметил, что благодаря государственной поддержке ежегодно увеличивается количество поголовья крупного рогатого скота. Для них создан специальный режим питания с натуральными овощными добавками.

По словам фермера, завезен крупный рогатый скот симментальской породы и породы монбельярд.

«У нас имеется 480 голов крупного рогатого скота и 109 голов лошадей. Начинал с 200 голов, позже понял, что нужно наращивать мощность. По программе «Агробизнес-2020» через Агрокредитную корпорацию получил кредит на сумму 88 млн тенге, на который приобрел 96 голов крупного рогатого скота из Чехии, из них 60 голов монбельярдской породы и 36 голов симментальской породы», - рассказал индивидуальный предприниматель.

По программе «Ырыс» предприятие также получило кредит на сумму 82 млн тенге, до конца года будет завезено 53 головы КРС из Словакии. Дополнительно по программе «Сыбага» через Фонд финансовой поддержки приобретено 109 голов крупного рогатого скота из Чехии и Словакии.

«Предприятие обеспечивает молочной продукцией местные рынки и соседние области. В среднем одна корова дает 28 литров молока», - добавил он.

На предприятии на сегодня работают более 20 человек. В ходе пресс-тура представителям СМИ показали полностью автоматизированный доильный зал. Одновременно здесь доится 20 коров.

Также имеется комбикормовый завод немецкого производства. Его преимущество в том, что технология полностью автоматизирована. В бункер засыпают кукурузу, ячмень, овес, в ингредиенты также входит мел, соль. Аппарат все смешивает, измельчает. Так получается корм для скота.